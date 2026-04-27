'Не нужно паразитировать': Лачена обвинили в умышленной информатаке на городские службы Днепра после удара РФ

Блогер Лачен (Игорь Лаченков) использовал видео известного военного журналиста-документалиста Богдана Пападина для проведения информационной атаки против городских служб Днепра.

Об этом пишет издание "Наш город".

Как отмечают журналисты, на видео Пападина группа жителей пострадавшего от попадания "Шахеда" дома на пр. Поля обращалась к правоохранителям с жалобой на то, что здание находилось без полицейской охраны. Однако Лачен перекрутил факты, обвинив городские власти Днепра.

На ситуацию отреагировал сам Пападин, резко раскритиковав Лаченкова за использование его контента в целях манипуляций.

"Господин Лачен, не нужно паразитировать в информационном поле. Некоторые ТГ-каналы и блогер Лачен использовали мое видео для искажения реальной ситуации. Вместо того, чтобы направить внимание на помощь пострадавшим людям, выбрали путь манипуляций и искажения фактов. Это недостойный поступок, особенно в момент, когда главное – поддержка тех, кто пережил трагедию", – написал Пападин.

По его словам, когда он находился возле пострадавшего дома на пр. Поля, там были представители городской власти, которые занимались вопросами помощи пострадавшим, затем в уцелевших квартирах восстановили электроснабжение, следом специалисты профильных служб сообщили дальнейшую судьбу каждого из подъездов.

В то же время, как отметил Пападин, за охрану и поддержание порядка вокруг пострадавшего дома отвечают правоохранители, а городские власти и мэр не имеют полномочий заниматься вопросами безопасности, поскольку это прерогатива силовиков.

"Мэр города никоим образом не может влиять на действия правоохранительных органов, ведь это не входит в его полномочия. Поэтому подобные обвинения являются не только безосновательными, но и сознательной попыткой ввести людей в заблуждение... То, что вы распространяете в своем канале, господин Лачен, это манипуляция", – отметил Пападин.

Как известно, ранее Лачен и его подопечный – блогер Потеряйло-Кучер – распространяли российскую дезинформацию о мэре Днепра. По имеющимся сведениям, финансировал прокремлевские "вбросы", которые "разгоняли" Лачен и Кучер, депутат горсовета Загид Краснов-Габибуллаев, который имеет брата в РФ – чиновника от партии Путина и вероятно общий бизнес с ним.