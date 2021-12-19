На Днепропетровщине легковушка вспыхнула после столкновения с грузовиком, погиб водитель. Фото

В субботу, 18 декабря, посреди трассы под Кривым Рогом дотла сгорел автомобиль ЗАЗ Sens, унеся и жизнь его водителя. Перед тем легковушка столкнулась с грузовиком MAN.

Авария произошла около 20:40 на автодороге Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На место ДТП выезжало несколько бригад спасателей. Во время ликвидации пожара в легковом автомобиле огнеборцы заметили его водителя без признаков жизни.

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Площадь пожара вокруг ЗАЗ Sens достигла шести квадратных метров. Его локализовали в 20:56 и уже в 21:01 ликвидировали. Над этим работали шесть бойцов ГСЧС и две единицы техники.

Выяснением обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия занимаются правоохранительные органы.

По данным Патрульной полиции Украины, в период января-ноября 2021 года на дорогах Днепропетровщины произошло 13 513 аварий, в том числе 1887 с погибшими и/или травмированными. В частности, эти ДТП унесли жизни 242 человек, а 2180 в них получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 16 декабря в Днепре авто Dacia влетело в отбойник на Новом мосту. В аварии погиб человек, еще двое пострадали.