'Мяч на вашей стороне': Филатов предложил нардепам и чиновникам отказаться от зарплат в пользу ВСУ

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что отказался от премий и надбавок, начисленных ему после 24 февраля 2022 года. Они возвращены в бюджет территориальной громады. Также свою заработную плату он будет передавать на приобретение необходимого для боевых бригад – кроме той части, которая выплачивается дочери погибшей во время стрельбы на Южмаше Веры Лебединец.

Видео дня

"Это официальное заявление также является обращением к Кабинету министров, депутатам ВР и руководителям госкорпораций, а также – топменеджменту "Укрзализныци", "Нафтогазу" и остальным. Предлагаю присоединиться к инициативе, направив непосредственно собственные заработки на нужды войска. Также я обращаюсь и к руководителям госведомств и право. Вы же знаете, что эти ресурсы также можно частично использовать и для повышения обороноспособности страны", – подчеркнул Филатов.

В то же время, мэр Днепра призвал правительство и парламентариев разработать понятный и сбалансированный механизм, не мешающий городам использовать большинство от полученного НДФЛ в помощь ВСУ и усиление энергосбережения. "Накануне еще одного сложного отопительного сезона это также является реализацией военных целей", – подытожил Филатов.