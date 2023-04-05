Мощные резервы: Филатов рассказал о перспективах получения Днепром больших газовых генераторов для следующей зимы

Днепр ведет переговоры об установке для тепловых сетей мощных газовых генераторов. Их город может получить в рамках международной программы, финансируемой некоторыми европейскими правительствами, а также правительством Японии.

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Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил в эфире выпуска новостей на телеканале "ДНЕПРTV".

Мэр отметил, что необходимые технические условия для установки таких генераторов уже обсуждаются с "Днепрогазом" и облэнерго.

"Нам нужно будет очень быстро построить трансформаторные подстанции и соответствующие сети. Я надеюсь, что эта программа сработает. Есть также законотворческое регулирование от государственной власти, что газ, использованный по этой программе, будет стоить как населению. Мы сможем иметь очень мощные резервы" , – сказал Филатов.