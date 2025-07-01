Блог | Министр Клименко, почему МВД игнорирует факт существования "расстрельного списка" Зинченко?
На пятый день молчания министра внутренних дел Украины господина Клименко относительно моего предыдущего заявления я, очевидно, вынужден сделать ПОВТОРНОЕ обращение, чтобы наконец прояснить все детали ситуации.
В частности, не видит ли уважаемый министр двойных стандартов между собственными заявлениями почти год назад и тем, как сейчас коммуницирует его ведомство.
Так что....Уважаемый Игорь Владимирович!
После того, как на прошлой неделе многочисленные украинские СМИ прямо из зала суда, где проходило заседание по делу подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, сообщили, что в телефоне вероятного преступника были обнаружены досье на ряд других публичных граждан Украины (в том числе и на меня), я просил вас объяснить, почему оперативные подразделения и следователи МВД в течение длительного времени замалчивали факт существования этого, так сказать, "расстрельного списка".
Зато 27 июня 2025 года департаментом коммуникации Нацполиции Украины на официальном портале был размещен такой ответ на мое обращение: "В медиа была распространена информация о сборе данных подозреваемым в убийстве Ирины Фарион относительно одного из активистов и городского головы Днепра. Информируем, что в ходе досудебного расследования, материалы которого 25 декабря 2024 года следователи направили в суд, полицейские отработали все материалы, собранные Зинченко. В частности, правоохранители изучили содержимое телефона подозреваемого. Кроме того, обработаны поисковые запросы и другие файлы, которые он хранил. Сообщаем, что в ходе досудебного расследования обработана информация, которая касалась этих двух лиц, полученная Зинченко из открытых источников Интернета. По результатам установления всех объективных обстоятельств, в деле не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета".
Впрочем вспомним, что чуть меньше чем год назад во время Вашего, Игорь Владимирович, брифинга отмечалось, что когда подозреваемый в убийстве Фарион выезжал из Львова, то уже возможно готовил следующую акцию. Ведь, как было указано, искал информацию о заседании областных советов и тому подобное. В частности Вы ЛИЧНО сказали: "Мы вам показали его "поисковую табличку". Я могу вам одну фамилию открыть. Следующий, кого он смотрел, это Макс Бужанский".
Тогда же народный депутат Украины от партии "Слуга народа" уважаемый господин Бужанский поблагодарил правоохранителей, написав: "Бесконечно благодарен сотрудникам Национальной полиции и всем тем, кто причастен к задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, обязан им жизнью".
Меня удивляет тот факт, что Вы выбрали публично предупредить только одну вероятную жертву. Зато ни я, ни Сергей Стерненко, на которого подозреваемый в убийстве Фарион также имел досье, не слышали об этом от Вас и Ваших подчиненных ни слова. Даже непублично – хотя основания были одинаковые. Не так ли, уважаемый Игорь Владимирович?
Создается впечатление, что именно бездействие и нежелание должным образом реагировать на информацию о подготовке преступлений со стороны работников МВД Украины привели к совершению 01.05.2025 года очередного покушения на жизнь уже господина Стерненко.
Попутно отмечу, что в рф басманный суд москвы заочно арестовал и приговорил меня к девяти годам заключения. И что в мой адрес неоднократно публично поступали угрозы от сепаратистов Царева и захарченко.
И также напомню, что статьей 14 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за приготовление к уголовному преступлению. И что в целом основной задачей правоохранительных органов является, в частности, профилактика и предотвращение преступлений.
Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст.ст. 1, 4, 7, 19 Закона Украины "Об обращениях граждан", я вынужден ВНОВЬ официально обратиться к Вам с конкретными вопросами:
1. Почему при наличии одинаковых оснований, я, как гражданин Украины и городской голова миллионного города, не был, в отличие от нардепа Бужанского, предупрежден, что подозреваемый в убийстве Фарион имеет досье также и в отношении меня?
2. Почему работники МВД Украины не проинформировали меня об этом ни после получения данной информации во время досудебного расследования, ни после покушения на Сергея Стерненко?
3. Почему я должен узнавать указанную информацию от журналистов, которые принимали участие в судебном заседании, а не от представителей правоохранительных органов?
4. Проинформировали бы Ваши подчиненные лично Вас, если бы в телефоне предполагаемого убийцы Фарион было досье на Ваше имя? Как бы Вы действовали в таком случае? Не считаете ли Вы, что в возглавляемой Вами системе МВД действуют двойные стандарты?
5. В случае, если бы Вам так же пришлось узнавать о существовании такого досье только из СМИ, как бы Вы действовали в отношении своих подчиненных – учитывая факт покушения на Стерненко?
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С уважением, Городской голова Днепра Борис Филатов