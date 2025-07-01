На пятый день молчания министра внутренних дел Украины господина Клименко относительно моего предыдущего заявления я, очевидно, вынужден сделать ПОВТОРНОЕ обращение, чтобы наконец прояснить все детали ситуации.

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В частности, не видит ли уважаемый министр двойных стандартов между собственными заявлениями почти год назад и тем, как сейчас коммуницирует его ведомство.

Так что....Уважаемый Игорь Владимирович!

После того, как на прошлой неделе многочисленные украинские СМИ прямо из зала суда, где проходило заседание по делу подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, сообщили, что в телефоне вероятного преступника были обнаружены досье на ряд других публичных граждан Украины (в том числе и на меня), я просил вас объяснить, почему оперативные подразделения и следователи МВД в течение длительного времени замалчивали факт существования этого, так сказать, "расстрельного списка".

Зато 27 июня 2025 года департаментом коммуникации Нацполиции Украины на официальном портале был размещен такой ответ на мое обращение: "В медиа была распространена информация о сборе данных подозреваемым в убийстве Ирины Фарион относительно одного из активистов и городского головы Днепра. Информируем, что в ходе досудебного расследования, материалы которого 25 декабря 2024 года следователи направили в суд, полицейские отработали все материалы, собранные Зинченко. В частности, правоохранители изучили содержимое телефона подозреваемого. Кроме того, обработаны поисковые запросы и другие файлы, которые он хранил. Сообщаем, что в ходе досудебного расследования обработана информация, которая касалась этих двух лиц, полученная Зинченко из открытых источников Интернета. По результатам установления всех объективных обстоятельств, в деле не получена информация, которая бы свидетельствовала о подготовке к преступлениям в отношении активиста и главы городского совета".

Впрочем вспомним, что чуть меньше чем год назад во время Вашего, Игорь Владимирович, брифинга отмечалось, что когда подозреваемый в убийстве Фарион выезжал из Львова, то уже возможно готовил следующую акцию. Ведь, как было указано, искал информацию о заседании областных советов и тому подобное. В частности Вы ЛИЧНО сказали: "Мы вам показали его "поисковую табличку". Я могу вам одну фамилию открыть. Следующий, кого он смотрел, это Макс Бужанский".

Тогда же народный депутат Украины от партии "Слуга народа" уважаемый господин Бужанский поблагодарил правоохранителей, написав: "Бесконечно благодарен сотрудникам Национальной полиции и всем тем, кто причастен к задержанию подозреваемого в убийстве Ирины Фарион, обязан им жизнью".

Меня удивляет тот факт, что Вы выбрали публично предупредить только одну вероятную жертву. Зато ни я, ни Сергей Стерненко, на которого подозреваемый в убийстве Фарион также имел досье, не слышали об этом от Вас и Ваших подчиненных ни слова. Даже непублично – хотя основания были одинаковые. Не так ли, уважаемый Игорь Владимирович?

Создается впечатление, что именно бездействие и нежелание должным образом реагировать на информацию о подготовке преступлений со стороны работников МВД Украины привели к совершению 01.05.2025 года очередного покушения на жизнь уже господина Стерненко.

Попутно отмечу, что в рф басманный суд москвы заочно арестовал и приговорил меня к девяти годам заключения. И что в мой адрес неоднократно публично поступали угрозы от сепаратистов Царева и захарченко.

И также напомню, что статьей 14 УК Украины предусмотрена уголовная ответственность за приготовление к уголовному преступлению. И что в целом основной задачей правоохранительных органов является, в частности, профилактика и предотвращение преступлений.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст.ст. 1, 4, 7, 19 Закона Украины "Об обращениях граждан", я вынужден ВНОВЬ официально обратиться к Вам с конкретными вопросами:

1. Почему при наличии одинаковых оснований, я, как гражданин Украины и городской голова миллионного города, не был, в отличие от нардепа Бужанского, предупрежден, что подозреваемый в убийстве Фарион имеет досье также и в отношении меня?

2. Почему работники МВД Украины не проинформировали меня об этом ни после получения данной информации во время досудебного расследования, ни после покушения на Сергея Стерненко?

3. Почему я должен узнавать указанную информацию от журналистов, которые принимали участие в судебном заседании, а не от представителей правоохранительных органов?

4. Проинформировали бы Ваши подчиненные лично Вас, если бы в телефоне предполагаемого убийцы Фарион было досье на Ваше имя? Как бы Вы действовали в таком случае? Не считаете ли Вы, что в возглавляемой Вами системе МВД действуют двойные стандарты?

5. В случае, если бы Вам так же пришлось узнавать о существовании такого досье только из СМИ, как бы Вы действовали в отношении своих подчиненных – учитывая факт покушения на Стерненко?

...

С уважением, Городской голова Днепра Борис Филатов