Миллионы поездок и капремонты: как днепровское метро отработало 2025 год

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
21
Коммунальное предприятие "Днепровский метрополитен" за 2025 год осуществило перевозки более 3,1 млн пассажиров, из которых 1,3 млн – льготных категорий. Также капитально отремонтирован вагон метро и эскалатор на станции "Заводская". Продлен срок эксплуатации тележек и рам тележек 45 вагонов метро на 12 лет.

"Уже в нынешнем 2026 году продолжается ремонт вагона, начатый осенью 2025-го. Ремонт вагона № 2534 выполняется по графику. Его разобрали, проводится дефектовка деталей механического, пневматического и электрического оборудования. Колесные пары вагона подготовлены к отправке для замены колесных центров, а также буксовых и редукторных подшипников. Также ожидается замена рам тележек на новые", – рассказал заместитель директора департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета Александр Лещенко. Он 11 января дежурит по городу.

По словам заместителя начальника службы по капитальному ремонту подвижного состава КП "Днепровский электротранспорт" Валентина Загоруйко, сейчас поступают запчасти для механического оборудования: проводится проверка на стендах и контроль геометрических параметров запчастей.

"Продолжается подготовка к сборке механического оборудования. По кузову вагона проводятся сварочные работы, зачистка сварных швов и подготовка под покраску. Завершающим этапом после ремонта вагона будут обкаточные испытания на специальном обкаточном пути электродепо", – говорит Валентин Загоруйко.

Он также добавил: "Сейчас существует проблема с дефицитом высококвалифицированных специалистов, из-за чего ремонты длятся дольше. Несмотря на это весь подвижной состав вовремя проходит все необходимое обслуживание для безопасной перевозки пассажиров".

Следующая локация проверки – пункт несокрушимости на станции метро "Покровская".

"В этом пункте граждане могут согреться, подзарядить свои гаджеты, выпить горячего чая. Также пункт обеспечен мобильной связью, интернетом и медицинскими средствами. В случае наступления массового аварийного отключения света пункт запитывается автономным источником питания – генератором. На объекте постоянно дежурит работник предприятия, который может помочь с решением различных вопросов", – добавил Александр Лещенко.