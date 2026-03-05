Международная поддержка: Днепру передали 7 мощных генераторов для работы теплосетей

В Днепре продолжают укреплять энергетическую устойчивость городской инфраструктуры. Крупнейшее теплоснабжающее предприятие города – КП "Теплоэнерго" – получило семь мощных генераторов в рамках проекта международной гуманитарной организации Medair, реализованного при финансовой поддержке Европейского Союза. Благодаря этому оборудованию котельные смогут работать бесперебойно даже в случае перебоев или полного отсутствия централизованного электроснабжения.

Помощь международных партнеров особенно важна для города. После завершения отопительного сезона в Днепре традиционно проводят анализ работы системы теплоснабжения, устраняют выявленные недостатки и начинают подготовку к следующей зиме. Одним из ключевых направлений этой подготовки является повышение энергетической безопасности объектов критической инфраструктуры.

Для КП "Теплоэнерго" передали семь генераторов разной мощности. Они будут служить резервными источниками питания для котельных и позволят поддерживать стабильную работу системы теплоснабжения даже в сложных или кризисных условиях.

Советник сектора водоснабжения и водоотведения филиала Medair в Украине Надеж Виллард рассказала, что организация работает в Украине, чтобы поддерживать общины, которые больше всего пострадали от последствий войны.

Medair – это швейцарская гуманитарная организация, которая оказывает помощь населению в районах вблизи линии фронта. Ее деятельность охватывает различные направления – от обеспечения водоснабжения и гигиены до обустройства временных убежищ для людей.

Надеж Виллард отметила, что организация осознает, что город регулярно подвергается обстрелам, из-за чего могут возникать перебои с электроснабжением. Именно поэтому Medair стремится поддержать местную общину и сделать все возможное, чтобы жители имели тепло в своих домах.

Заместитель городского головы Днепра Игорь Маковцев поблагодарил международных партнеров за поддержку городской инфраструктуры. Он отметил, что Medair активно работает в прифронтовых регионах – от Сумской области до Запорожья – и помогает громадам обеспечивать базовые потребности людей, в частности в сферах водоснабжения и теплоснабжения. По его словам, городские власти благодарны партнерам за внимание к коммунальным предприятиям, ведь переданные генераторы помогут лучше подготовиться к следующему отопительному сезону и обеспечить стабильную работу объектов теплоснабжения даже в сложных условиях.

Директор КП "Теплоэнерго" Андрей Клименко отметил, что регулярная поддержка доноров имеет большое значение для предприятия. Он выразил благодарность как городскому совету, так и международным партнерам за помощь и добавил, что благодаря такой поддержке предприятие рассчитывает уверенно пройти следующий отопительный сезон.