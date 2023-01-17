Мэр Днепра Филатов вместе со спасателями, полицейскими и военными почтил память погибших от российского удара

В Днепре официально завершили спасательно-розыскную операцию на месте разрушенной части многоэтажки жилмассива Победа. Как известно, в эту субботу россияне нанесли ракетный удар прямо по жилому дому, в котором проживали более 1,1 тыс. человек. Спасатели, медики, городские службы, военные и полиция круглосуточно работали на месте более 60 часов. Днем 17 января здесь почтили память погибших.

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Во время минуты молчания символически раздались сирены скорых и спецтехники.

Очередное военное преступление РФ унесло жизни 44 человек, пятеро из них – дети. В то же время многие тела остаются неидентифицированными. В Днепре идет траур. До троллейбусной остановки у места ракетного удара люди продолжают приносить цветы, игрушки и лампадки.

Мэр Днепра Борис Филатов подчеркнул: город делает все, чтобы оказать пострадавшим максимальную помощь.

"Будем также инструментальное обследование зданий, которые не разрушены, но подлежат демонтажу. Сейчас у городских служб еще очень много работы. Надо и похороны организовать, помощь выплатить, восстановить документы и людей расселить. Работаем", – сказал Филатов, заметив, что для него трагедия на Победе личная, ведь он вырос на этом жилмассиве.

Работник коммунальных служб Ростислав Тим, который был на месте трагедии одним из первых вместе со спасателями, медиками и военными, говорит: как и все, был поражен самоорганизацией прежде всего простых людей: "Организовывали спецтехнику для разбора завалов. Подгоняли ее как можно ближе как – живых людей. Пытались приобщить максимальное количество наших людей. Очень много приобщалось тех, кто здесь жил поблизости, или просто проходил мимо.

Основные завалы на месте попадания разобрали чуть больше чем за двое суток. Дальше коммунальщики продолжат эту работу. Движение по улице возле пострадавшего дома откроют после разрешения правоохранителей, ведь это – место преступления РФ.