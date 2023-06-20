Масштабное обновление: в Днепре массово ремонтируют внутриквартальные дороги

Замена бордюрного камня, новое покрытие и понижение бордюров для беспрепятственного движения: в Днепре идет большое обновление внутриквартальных дорог. Мэр Днепра Борис Филатов на этот год поставил задачу отремонтировать внутриквартальные дороги более чем в 100 дворах.

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Сегодня работают по ул. Криворожская, 70. По словам местной жительницы Надежды Тимофеевны, ремонт внутриквартальной дороги здесь не выполняли более 30 лет, поэтому состояние покрытия было заброшено.

"Теперь буду идти и знать, что я нигде не попаду в яму. Очень благодарна, что о нашем дворе позаботились", - отметила Надежда Тимофеевна.

Здесь уже полностью заменили бордюрный камень и обустроили подходы к подъездам. Следующий этап – асфальтирование дороги.

"Это один из шести дворов, где сейчас ремонтируют внутриквартальные дороги. Сейчас здесь идет асфальтирование пешеходных проходов к подъездам, и уже после этого мы заасфальтируем дорожное покрытие. Также добавлю, что подобные работы продолжаются в районе просп. Мира. По ул. Рабочей мы работаем в нескольких дворах, и также на ул. Криворожский. Из этих 6 дворов уже два – на завершающей стадии, после чего будем переходить на новые адреса", – отметил начальник управления инфраструктуры департамента благоустройства и инфраструктуры ГТР Дмитрий Коробов.

Идет подобное обновление и по ул. Ермоловой, 50-А. Здесь, по словам жителей, старое асфальтное покрытие было все в ямах, и невозможно было ни ходить, ни ездить.

"Дороги были страшные, здесь была воронка – ну просто ужас. Ходили – ноги ломали, заехать было невозможно. Так что мы очень ждали этого ремонта, и, благодаря городским властям и лично Борису Филатову, мы видим, что сейчас красота, и уже скоро здесь будет новая и безопасная дорога", – отмечает местная жительница Виктория Владимировна.

Сейчас здесь идет асфальтирование подходов к подъездам. Это один из завершающих этапов ремонта внутриквартальных дорог. После этих работ подрядчики перейдут к асфальтованию дорожного покрытия.

"Мы уже обустроили бордюрные камни и с целью доступности их снизили. Что касается объемов, то здесь мы заменили 300 м бордюрного камня и 1 тыс. кв м асфальта. После обновления дороги мы также проделаем работы по благоустройству, чтобы жильцам было комфортно и приятно", – отметил представитель подрядчика Дмитрий Бычко.

Всего за последние 5 лет в Днепре отремонтировали дороги более чем в 600 дворах. Однако из-за полномасштабного вторжения в 2022 году работы продолжить не смогли из-за ограничений согласно постановлению Кабмина №590. Но в конце декабря 2022 в это постановление внесли изменения и у коммунальщиков появилась возможность отремонтировать дороги Днепра.

На 2023 год по поручению городского головы Днепра было выделено из городского бюджета 635 млн грн. Это на ремонты как автодорог, так и внутриквартальных дорог. Объемы работ – около 420 тыс. кв.

"Все работы мы выполняем в соответствии с обращениями, в частности, это обращение к городскому голове Днепра Борису Филатову, к депутатскому корпусу и на горячую линию ДМР. Далее департамент составляет перечень, и мы в соответствии с ним ремонтируем дороги. В целом мы выходим на довоенные объемы по ремонту внутриквартальных дорог, то есть этот план – более 100 дворов – это такой же объем, который мы выполняли и до войны», – подытожил Дмитрий Коробов.