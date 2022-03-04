Коммунальные службы Днепра работают в плановом режиме, – Филатов

Ситуация в Днепре полностью контролируется. Вражеские войска не пересекали границы области. "Вооруженные силы Украины и терробороны продолжают укрепляться. Есть необходимые запасы продуктов и медикаментов", - сказал мэр Днепра Борис Филатов на брифинге 4 марта.

Глава города подчеркнул: сейчас все коммунальные службы работают в плановом режиме. Так что технические проблемы с водоснабжением на жилмассив Левобережный-3, причиной которых стали прорывы труб старых коммуникаций, горводоканал решит в ближайшее время.

Говоря о ходе достройки метрополитена, Борис Филатов также отметил, что в результате войны в Украине турецкие подрядчики приостановили работу и эвакуировали персонал. В настоящее время профильные специалисты мэрии Днепра заботятся о временной консервации строительства. "У нас все под контролем, поэтому прошу не реагировать на фейки и разного типа "вбросы" по этому поводу", — сказал мэр Днепра.

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Он также добавил: общественный транспорт Днепра сейчас курсирует согласно расписанию, сформированному в режиме военного времени.