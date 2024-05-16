'Идентификация через нашу национальную одежду': как в Днепре отпраздновали День вышиванки

В Днепре на День вышиванки одели один из крупнейших в Украине вышитых кептарей на памятник Тарасу Шевченко на Монастырском острове. Задействовали кран, а на пошив понадобилось две недели. Ширина одежды в плечах – более трех метров.

"Наши мастерицы – переселенки из регионов, которые ныне оккупированы страной-агрессоркой. Шили большинство деталей не на машинке, а вручную. Например, на спине Кобзаря – карта Украины и каждый регион представлен вышивкой. Мы вручную собирали эти вышивки и подшивали к кептарю. Для нас вышиванка и наша национальная одежда имеют большое значение, потому что это наша идентичность, которую пытается уничтожить агрессор", – прокомментировала Татьяна Прядко, участница одного из благотворительных фондов.

Также на смотровой площадке парка Шевченко воспитанники заведений внешкольного образования провели танцевальный флешмоб. В вышиванках и с сине-желтыми лентами танцевали более сотни мальчиков и девочек.

"Мне очень хотелось сегодня в такой день в вышиванке станцевать. Готовились недолго, движения просты. Но надо было наточить все до автоматизма, чтобы получилось синхронно и красиво", – отметила участница флешмоба 13-летняя Полина Сова.

Всего на перформанс собралось более двухсот человек.

"Вышиванка – генетический код украинца. За него сейчас борются наши ребята на фронте. Мы должны рассказывать малышам о том, насколько важно носить вышиванку и почему начат сегодняшний праздник", – прокомментировал и.о. директора департамента молодежной политики и национально-патриотического воспитания Днепровского городского совета Сергей Луденский.

Праздновали День вышиванки в сквере им. Алексея Хильского на просп. Слобожанском. Там тоже провели танцевальный флешмоб в вышиванках. Все участники – подопечные Днепровского городского территориального центра.

"Такое мероприятие решили провести впервые. Собрались более полусотни желающих. Готовились около месяца, вытачивали мастерство. И вышло все на "отлично". Сегодня во всех отделах Терцентра пройдут мероприятия к празднику – концерты, литературные поздравления, мастер-классы и т.д.", – рассказала Яна Миронова, заместитель директора, начальник отдела Днепровского городского территориального центра в АНД районе.

Танцевала в вышиванке и Людмила Иванова. Она рассказала, что очень серьезно подошла к репетициям: "Заказывала вышиванку на западе страны. Очень она мне понравилась. К тому же написала и стихотворение ко Дню вышиванки. Ведь этот день важно для меня. Потому что мы – украинцы". Еще одна участница мероприятия Людмила Шапрай добавила: "Мы верим в победу Украины. Такими флешмобами показываем, что для нас важна идентификация, что мы украинцы через нашу национальную одежду. Все будет Украина!"