'Говорим о том, как жить дальше': Филатов выступил на молодежном форуме в подземке Днепра

В Днепре продолжается большой молодежный форум "Стремись. Действуй. Меняй". Его проводят впервые после начала полномасштабного вторжения РФ, поэтому для безопасности локацией была выбрана одна из станций городской подземки. Здесь собралось около 250 участников не только из Днепра, но и оккупированных и деоккупированных территорий страны. Само событие посвятили грядущему Дню молодежи.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба городского совета Днепра.

Девятнадцатилетний студент Владислав учится на психолога. Говорит: прийти сюда ему было интересно разобрать чужой жизненный опыт, а кроме того, присоединиться к форуму его поощряли многочисленные друзья.

"Меня привлекла возможность послушать интересных спикеров, узнать что-то новое. Я здесь как участник – слушаю, а еще как волонтер. Пока все очень нравится. Все отзывается. Не надо сдаваться – такие тезисы отзываются прежде всего", – рассказал Владислав.

Центральная тема форума – возможности для молодежи во время войны. О том, как преодолевать разные жизненные проблемы и несмотря на все верить в себя и выбранное дело с участниками делятся приглашенные спикеры.

"В наше время очень важно, чтобы молодежь была осведомлена о том, что она может влиять на процессы государства, изменять будущее нашей страны и развивать себя. Иногда нужен такой момент или слова, которые вдохновляют, чтобы двигаться дальше", – убеждена координатор форума Аделина Дьякова.

Рассказать о своем жизненном опыте сюда пригласили шестерых разных политических и общественных деятелей из всей страны. Один из них – мэр Днепра Борис Филатов.

"Несмотря на полномасштабную агрессию и постоянно звучащую воздушную тревогу, мы собрались с нашей молодежью. Это очень мощное мероприятие. Поэтому сегодня мы общаемся о том, как жить дальше", – сказал Филатов.