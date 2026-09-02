"Горячая линия" 1530 и "еДнепр": в Днепре действуют два круглосуточных канала для обращений жителей

В Днепре жителям не нужно самостоятельно выяснять, в какой департамент или коммунальное предприятие обращаться с той или иной проблемой. Для этого круглосуточно работают единый номер горячей линии города 1530 и раздел "Обращения граждан" в приложении "еДнепр".

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По состоянию на сентябрь этого года через эти два канала уже зарегистрировано 180 867 обращений и контактов с жителями. Из них 77 977 поступило через горячую линию 1530, еще 102 890 – через приложение "еДнепр". В среднем операторы 1530 ежедневно принимают около 485 звонков.

Одним из таких обращений стал звонок об аварии на водопроводной сети по улице Виконкомивской, 27. Заявка об утечке воды поступила в КП "Днепроводоканал". В ходе обследования специалисты обнаружили повреждение чугунной трубы диаметром 100 миллиметров, проложенной еще в 1930-х годах. Для ликвидации аварии провели необходимые земляные работы и приступили к ремонту сети.

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Как рассказал начальник инспекции по контролю за ремонтами эксплуатационных сетей КП "Днепроводоканал" Сергей Чинчевич, накануне вечером водоснабжение перекрыли, чтобы предотвратить подтопление жилых домов и проезжей части. На следующий день бригада приступила к ремонту, который на момент его комментария уже был почти завершён. В целом на устранение аварии ушло примерно сутки.

По словам Чинчевича, ежедневно на предприятие поступает около 100 заявок. Часть из них выполняется в день поступления в соответствии с приоритетностью, тогда как другие требуют больше времени.

Он также пояснил, что эта утечка могла создать дополнительные риски для домов, поскольку эта часть города расположена на склоне. Накопление воды в грунте могло негативно повлиять на здания, в частности старой застройки. Именно поэтому было принято решение оперативно перекрыть воду.

Еще одним каналом для обращений жителей является приложение "еДнепр". Через него можно сообщить о проблемах с водоснабжением, освещением, дорогами, благоустройством, общественным транспортом и другими городскими вопросами. После подачи обращения пользователь получает его номер и может следить за статусом выполнения.

Директор КП "Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города "еДнепр"" Днепровского городского совета Артем Трапезников отметил, что сейчас через приложение поступает больше заявок. Чаще всего жители обращаются по поводу водоснабжения. Также они сообщают об амброзии, проблемах с уличным освещением, общественным транспортом, деревьях, которые упали или требуют удаления, ямах на дорогах и других вопросах. Удобство сервиса заключается в том, что житель может оформить обращение и в дальнейшем отслеживать его статус непосредственно в приложении.

Чтобы подать обращение через "еДнепр", необходимо авторизоваться в приложении и перейти в раздел "Обращения граждан". Там можно выбрать один из двух типов обращения – в Днепровский городской совет или аварийное.

Обращения в городской совет рассматриваются в течение 14–30 дней в зависимости от вопроса. Аварийные обращения должны быть выполнены в течение суток. Если завершить работы за это время невозможно, срок их выполнения продлевается.

Приложение "еДнепр" можно скачать в App Store или Google Play.

App Store: https://shrt.ednipro.dp.ua/zTn22IvLR

Google Play: https://shrt.ednipro.dp.ua/u2toAsbB-