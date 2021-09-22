В Днепре будут забирать с улиц электросамокаты, которые сдают в аренду без договоров

С улиц Днепра будут убирать самокаты, сигвеи и гидроскутеры, которые сдают в аренду без договоров. Решение, принятое 22 сентября, объяснили тем, что в противном случае в бюджет не поступают налоги.

Об этом сообщается на сайте горсовета. Таким образом, исполнительные органы и коммунальные предприятия наделены правом передавать обнаруженный электротранспорт без договоров на площадки для временного хранения.

На указанных площадках транспорт будут хранить, пока не найдутся их собственники и не уплатят налоги.

"Лица, которые сдают в аренду транспортные средства, используют в своей деятельности объекты коммунальной собственности. Чтобы продолжать работать на территории города, им необходимо заключать договоры с КП "Днепровские активы" и платить налоги в городской бюджет", – подчеркнули в горсовете.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине полицейские начали патрулировать улицы на электросамокатах. В частности, такой транспорт используют правоохранители в Ужгороде.