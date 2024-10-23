Филатов призвал громады, также страдающие давлением правоохранителей, обращаться к нему за помощью. Видео

Мэр Днепра Борис Филатов опубликовал второй выпуск авторской программы, где рассказал, к чему привел огласку вокруг системного давления правоохранителей на местное самоуправление.

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Он также призвал громады не молчать и обращаться к нему за помощью. Филатов подчеркнул: военные тоже должны понимать, что такое издевательство над городами приводит лишь к блокированию способности местной громады помогать армии.

"Нам фактически заблокировали возможность закупать дроны для армии. Ситуация скатывается уже к тому, что даже последний оконченный мент-участковый начнет копняками гонять мэров. Ибо ему нужно оправдывать свое пребывание в тылу и делать на чужих судьбах статистику. А еще у каждого из них есть руководство, поощряющее этот бандитизм. Потому что считает, что так они окончательно затоксичат мэров в преддверии возможных выборов. Да, да, они уже придумали для этого специальный термин – "токсить"", – замечает Филатов.