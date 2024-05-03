'Это будет вдохновлять ребят': Силы обороны получили от Днепра новую партию FPV-дронов и квадроциклов

Днепр продолжает системно снабжать Силы обороны техникой и транспортом и остается лидером в помощи армии среди украинских городов.

"Продолжаем наши еженедельные выдачи материально-технических ресурсов для наших защитников. Это снова квадроциклы – 15 штук для бригад, а также FPV-дроны. Это то, что необходимо для военных, то, что они заказывают. Мы и дальше будем это делать. Мы постоянно их закупаем и есть контракты с поставщиками", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов, анонсировав также следующие партии оснащения для защитников уже в ближайшее время.

Всего на фронт уже доставлено более сотни новых квадроциклов, которые, благодаря определенным модификациям, лучше подходят для выполнения боевых задач, а также эвакуации раненых. Кроме этого, снабжение войска беспилотников является одним из основных приоритетов Днепра.

Военный Игорь Колесник отмечает: именно сейчас такая помощь на передовой очень нужна.

"Мы получаем для своего батальона квадроциклы. Очень большое спасибо всем, кто принимает непосредственное участие в организации этого. Квадроциклы и другое имущество на фронте очень нужны, потому что сейчас там тяжело. Такая помощь, которую организовали, будет вдохновлять ребят", – сказал украинский защитник.