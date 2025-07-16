'Движение без барьеров': как Днепр превращается в город, в котором удобно жить каждому

В Днепре набирает обороты проект "Движение без барьеров", который трансформирует городскую среду, делая ее доступной для людей с инвалидностью, пожилых людей, родителей с детскими колясками и раненых военных. Эта инициатива, поддержанная первой леди Еленой Зеленской и реализованная Министерством развития громад и территорий Украины, ставит целью создание комфортного пространства для всех жителей, независимо от их физических возможностей или жизненных обстоятельств. Днепр, как одна из 15 пилотных громад, активно работает над изменением инфраструктуры и общественного мышления.

Видео дня

Комплексный подход к безбарьерности

Проект предусматривает создание удобных тротуаров, безопасных пешеходных переходов с пониженными бордюрами, тактильной навигации для людей с нарушениями зрения, аудиосигналов на светофорах и доступных входов в здания. В городе адаптируют заведения общественного питания, банки, магазины и транспортную инфраструктуру, чтобы каждый мог свободно передвигаться и пользоваться услугами.

– Днепр реализует проект "Движение без барьеров" комплексно: обследование территории, предварительная маркировка, обустройство маршрутов, транспортной и городской инфраструктуры, парков, зданий, привлечение бизнес-партнеров и общественных активистов, в том числе ветеранов и паралимпийцев, – сообщил Дмитрий Волик, главный архитектор Днепра.

Уже обновлены тротуары на улицах Короленко, Ефремова, Калиновой, проспекте Мира, а также обустроены Успенская площадь и сквер Прибрежный. Например, на улице Короленко появились широкие пешеходные зоны, тактильная плитка, пандусы с правильным уклоном и качественное освещение. Сквер Прибрежный стал примером универсального пространства с нескользкой гранитной плиткой, фонтанами, детскими площадками и т.д.

Первый безбарьерный маршрут и планы на 2025 год

Одним из ключевых направлений является реализация первого безбарьерного маршрута. Он будет простираться от площади Соборной через проспект Дмитрия Яворницкого до железнодорожного вокзала. Этот маршрут будет учитывать потребности различных категорий населения.

– В 2025 году мы работаем с частью маршрута, – объяснил Дмитрий Волик. – В целом планируем охватить более 60 объектов. Это и тротуары, и перекрестки, и трамвайные остановки, и здания – учреждения образования, здравоохранения, административные учреждения и частные предприятия, предоставляющие услуги населению.

Адаптация инфраструктуры учитывает технические вызовы, такие как изношенность покрытия или нехватка пространства. По словам Волика, перед началом работ проводят аудит доступности, привлекая представителей маломобильных групп для оценки реальных потребностей. Например, бордюры снижают до 0–2 см, добавляют тактильные плитки, корректируют уклоны до 5% и устраивают островки безопасности на оживленных перекрестках.

Голоса изменений: амбассадоры проекта

Проект активно поддерживают амбассадоры – паралимпийцы и ветераны, которые собственным опытом помогают сделать изменения действенными. Шестикратный призер Паралимпийских игр Антон Коль отмечает важность инициативы.

– Это очень важно и актуально, – говорит Антон Коль. – Честно говоря, я этого очень долго ждал. Если такие проекты действительно улучшат жизнь наших защитников, которые возвращаются домой, и дадут им возможность жить обычной жизнью – учиться, работать, развиваться без борьбы с лестницей, тогда это действительно имеет смысл.

Активную роль в развитии безбарьерной инфраструктуры играет Центр социальной адаптации людей с инвалидностью "Океан добра", основанный в 2017 году. Его участники, которые сами имеют инвалидность, знают, какие изменения нужны в первую очередь.

– Низкопольные трамваи – это настоящее облегчение, – объясняет глава ОО "Океан добра" Ольга Волкова. – Но важно, чтобы двери были удобными, иначе подняться невозможно.

Ольга отмечает, что инклюзивность – это не только о физических изменениях, но и о привлечении общества к диалогу. В Днепре каждый может повлиять на улучшение городского пространства, фиксируя проблемы на сайте городского совета или участвуя в совет по безбарьерности.

– Это очень важно именно сейчас, потому что потребность в безбарьерности только растет, – говорит амбассадор проектов #ТитаныUA и "Движение без барьеров" Петр Печерный. – Если до полномасштабной войны таких людей было, условно говоря, 1–5%, то сегодня это количество значительно больше. Я очень рад, что Днепр присоединился к этому проекту. И благодаря инициативе первой леди Елены Зеленской Днепр получил шанс внедрять реальные изменения в направлении безбарьерности.

Среди прочего, в Днепре обновляют тротуары с учетом потребностей маломобильных людей. Также выполняется комплексный подход к созданию доступного пространства через модернизацию инфраструктуры, в том числе – транспортной. В частности, город готовится к эксплуатации современных низкопольных трамваев.

Более того, в Днепре уже адаптировано более 200 остановок общественного транспорта, оснащенных тактильной плиткой и соответствующими перепадами высот. Более половины троллейбусов и 15% автобусов в городе приспособлены для маломобильных людей.

Эти изменения – часть городского курса на безбарьерность, который предусматривает создание доступной инфраструктуры в соответствии с государственными строительными нормами. Днепр постепенно трансформируется в город, доступный для всех.