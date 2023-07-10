Дроны для победы: Днепр закупил наибольшее по Украине количество беспилотников

Днепр – лидер по закупке дронов для ВСУ. С начала полномасштабного вторжения через систему "Prozorro" было сделано 270 заказов. Половина из них приходится на двух организаторов: КП "Инфо-совет-Днепр" (Днепр) и исполком мэрии Кривого Рога. Последний выделил 146 миллионов гривен. Мэрия Днепра почти вдвое больше – 268 миллионов гривен. Итак, Днепр – чемпион Украины по закупке дронов.

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Об этом сообщает городской совет Днепра со ссылкой на "Наші гроші".

Понимая потребность ВСУ в беспилотниках, мэр Борис Филатов отмечает: город будет их закупать и дальше. Днепр найдет и механизмы, чтобы вкладывать средства в массовое производство дронов.

Коммунальное предприятие "Инфо-совет-Днепр" закупило в основном квадрокоптеры "Mavic" разных модификаций.

Добавим, что Днепр помогает фронту не только беспилотниками. Неоднократно город отправлял на передовую приобретенное военное снаряжение и продолжает снабжать бойцов ВСУ необходимыми БпЛА, техникой, скорыми. За время полномасштабной войны на разную оснастку, а также возведение оборонных сооружений и субвенции военным Днепр уже потратил более 2 млрд гривен и продолжает помогать армии.