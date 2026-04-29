Днепр является почти единственной территориальной громадой в Украине, которая оплачивает стоматологическое лечение и имплантирование для военных

В Днепре продолжает действовать муниципальная программа бесплатного лечения и протезирования зубов для военных. Она работает с 2016 года и остается одной из немногих в Украине, где за средства городского бюджета проводят также имплантацию.

Городской голова Борис Филатов отметил, что программа имеет важное отличие от других — она покрывает имплантацию, которую не финансирует Национальная служба здоровья Украины. По его словам, Днепр является одной из немногих громад, где такие услуги доступны военным бесплатно.

Лечение защитников и защитниц проводят специалисты городской стоматологической поликлиники. В учреждении работают хирургическое, терапевтическое и ортопедическое отделения, а также зуботехническая лаборатория и рентгенкабинеты.

Военный Владимир рассказал, что узнал о программе от побратимов и был приятно удивлен скоростью помощи. По его словам, ему провели имплантацию, установив четыре импланта, и уже через несколько дней он вернулся к нормальной жизни. Он подчеркнул, что врачи продемонстрировали высокий профессионализм, а сама программа действительно работает и позволяет быстро получить необходимую помощь без дополнительных поисков медучреждений.

Для пациентов в поликлинике созданы безбарьерные условия: обустроен пандус, автоматизированный подъемник, специальный кабинет для приема, доступны регистратура и уборная, а также используется портативный рентген.

Поликлиника имеет филиалы в разных районах города, что позволяет военным обращаться за помощью ближе к месту жительства.

Получить более подробную информацию можно по телефонам: 096 032 06 70, 066 578 78 90 или непосредственно в регистратуре городской стоматологической поликлиники.

Для участия в программе необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, удостоверение участника боевых действий или другой документ, подтверждающий статус, а также справку о непосредственном участии в мероприятиях по защите Украины.