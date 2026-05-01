Днепр продолжает развивать инклюзивный транспорт

В Днепре продолжается работа над тем, чтобы городской электротранспорт был более удобным для людей с инвалидностью и маломобильных пассажиров. В городе появляются низкопольные трамваи, оборудованные пандусами, звуковыми системами оповещения и электронными табло с маршрутами.

Уже 40 лет общественным транспортом пользуется Татьяна, которая имеет первую группу инвалидности и передвигается на кресле колесном. Она отмечает, что благодаря низкопольным троллейбусам может без труда добраться из своего района в центр города.

"Я живу на Красном Камне и постоянно пользуюсь общественным транспортом. Сейчас в Днепре появился трамвай с пандусом, и это очень хорошо, ведь он нужен не только людям с инвалидностью, но и людям старшего возраста или мамам с колясками. За последние годы вижу положительные изменения: появились специальные указатели, благодаря которым я точно знаю, когда приедет троллейбус или трамвай, удобнее стало и благодаря поднятым платформам. Теперь я могу самостоятельно заехать в трамвай, хотя обычно кондуктор и водитель спрашивают необходима ли помощь. Благодаря этому мы можем не сидеть дома, а беспрепятственно передвигаться по городу. Благодарна, что Днепр не стоит на месте и заботится о комфорте всех жителей города", – рассказывает днепрянка, человек с инвалидностью Татьяна Подзюбан.

Первый низкопольный трамвай в Днепре появился в феврале этого года. Он изготовлен на местном предприятии и полностью адаптирован для комфортного передвижения людей с инвалидностью. В КП "Днепровский электротранспорт" сообщают, что до конца 2026 года на линию планируют выпустить еще четыре таких трамвая.

"Речь идет о новых современных трехсекционных трамваях с низким полом и пандусами, которые являются полностью инклюзивными. Они оборудованы звуковыми системами оповещения и электронными табло, которые помогают людям с нарушениями зрения и слуха. Ранее безбарьерных трамваев в городе вообще не было, но сейчас этот вопрос активно решают, закупая новый подвижной состав. Кроме того, продолжается обустройство городского пространства – в частности остановок и посадочных платформ. Новые трамваи будут курсировать на самом популярном маршруте №1", – отметил ведущий специалист КП "Днепровский электротранспорт" Днепровского горсовета Никита Керенцев.

Также адаптировали для людей с инвалидностью и 97 троллейбусов. Они составляют более 70% ежедневного выпуска на городские маршруты. Троллейбусы оборудованы пандусами и системой наклона кузова для удобной посадки и высадки пассажиров.

"В феврале 2026 года наше предприятие подписало контракт с днепровским производителем "Литан" на поставку еще 15 новых троллейбусов. Закупка происходит в рамках совместного проекта Украины и Европейского инвестиционного банка "Городской общественный транспорт Украины II". Новые троллейбусы будут полностью инклюзивными – с низким полом, а также системами звукового и визуального оповещения. Они будут курсировать по маршрутам по всему городу и будут комфортными для всех пассажиров. Кроме того, мы регулярно проводим тренинги для водителей и кондукторов по помощи людям с инвалидностью и маломобильным группам населения. В этом направлении активно сотрудничаем с ОО "Океан добра". На этот год уже запланировано три таких тренинга", – отметил Никита Керенцев.

Узнать, где именно курсирует инклюзивный трамвай или троллейбус, днепряне могут в городском приложении "D-transport". В нем в режиме реального времени видно движение низкопольного электротранспорта — для этого достаточно выбрать фильтр со значком "кресло колесное".