Днепр предоставляет самый большой ресурс для совместного с Украинским культурным фондом грантового конкурса проектов

Днепр заключил меморандум о сотрудничестве с Украинским культурным фондом для проведения совместного грантового конкурса культурно-художественных проектов. На реализацию инициатив город направит 7 млн грн – это самый большой объем софинансирования среди всех громад-участниц программы.

Конкурс предусматривает поддержку различных культурных инициатив, в частности проектов для военных и интеграции внутренне перемещенных лиц в жизнь общества.

Городской голова Днепра Борис Филатов отметил, что финансирование будет происходить по принципу 50/50 – государство через Украинский культурный фонд добавит столько же средств, сколько выделит громада. По его словам, Днепр занимает первое место среди участников программы по объему финансирования, что является важным сигналом поддержки культуры даже в условиях полномасштабной войны.

Он также отметил, что такое сотрудничество демонстрирует готовность города инвестировать в культурное развитие как для жителей Днепра, так и для тех, кто вынужденно выехал.

Как известно, еще в конце 2021 года Днепр победил в рейтинговом отборе конкурса Украинского культурного фонда "Большая культурная столица Украины 2022", однако реализации помешало начало полномасштабной войны.

В то же время за последние три года Украинский культурный фонд поддержал ряд инициатив в городе – в частности проекты Музея истории Днепра и других муниципальных учреждений культуры.

Исполнительный директор Украинского культурного фонда Анастасия Образцова отметила, что сочетание местного и государственного финансирования позволяет культурным организациям получить больше возможностей для реализации своих проектов. По ее словам, это позволяет не конкурировать с другими регионами, а усиливать локальный культурный сектор благодаря совместной работе и экспертизе.

Она добавила, что такое сотрудничество будет способствовать укреплению способности культурной сферы Днепра.

Реализация проектов в рамках конкурса "Днепр: Устойчивость и культурная гравитация" запланирована на вторую половину 2026 года