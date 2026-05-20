Днепр получил от финских партнеров модульные домики и генератор

Мария Шевчук
Днепр
Днепр получил гуманитарную помощь от финских партнеров – два модульных контейнера для временного размещения (site accommodation container) и газовый генератор MOSA мощностью 10 кВт.

Секретарь Днепровского городского совета Александр Санжара поблагодарил народ Финляндии и благотворителей за поддержку. По его словам, модульные домики являются многофункциональными – их можно использовать как мобильные офисы, раздевалки или временные помещения для работы служб.

Он сообщил, что один из модулей будут использовать как раздевалку для команды, которая тренируется на Ледовой арене. Там обустроены душ, туалет, раздевалка и небольшое административное помещение. Другой контейнер передадут КП "Агентство развития Днепра" – его планируют использовать как мобильный офис или место для отдыха работников во время строительных работ или инспекций.

Санжара также отметил, что это уже не первая помощь от международных партнеров, и подчеркнул важность такой поддержки для города во время войны.

Заместитель директора департамента – начальник управления спорта департамента гуманитарной политики горсовета Александр Осипов сообщил, что новые помещения помогут решить проблему нехватки раздевалок на Ледовой арене.

Кроме модульных домиков, финская сторона передала городу газовый генератор MOSA мощностью 10 кВт. Его планируют передать спортивной школе олимпийского резерва №3 по легкой атлетике для обеспечения стабильной работы заведения во время возможных отключений электроэнергии.

