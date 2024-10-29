Днепр получил еще 5 комфортабельных автобусов из Милана для школьных перевозок

Днепр получил от Милана финальную часть партии автобусов. Снабжение общественного транспорта из итальянского города является результатом личных договоренностей мэров Джузеппе Салы и Бориса Филатова. В общую партию вошли почти 40 автобусов, которые Днепр как хаб международной помощи предоставил украинским громадам, которые больше всего их нуждались.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Благодарен нашим итальянским друзьям. Города-побратимы сейчас нам помогают, мы сотрудничаем с местным самоуправлением. В ближайшее время я также поеду в командировку, где буду так же общаться с нашими городами-партнерами. И мы снова будем иметь помощь для территориальной громады. Потому что во время войны любая поддержка, особенно техникой и материально-техническими ресурсами, очень важна для устойчивости городов", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов.

Миланские автобусы, которые будет использовать Днепр для школьных перевозок, вместительны и комфортны. Они имеют низкий пол, оборудованы кондиционерами и системами отопления.

Сергей работает водителем уже более 30 лет. Сейчас занимается именно подвозом детей в школы с укрытиями. Говорит, такие автобусы, которые получил город, будут для маленьких пассажиров очень удобными: "Он опускается – чтобы малышам было удобно заходить. На одну сторону и на другую. Нормальный автобус, многие дети могут сесть. Тепло в нем – дополнительная печка стоит. Детям будет нормально".