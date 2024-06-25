Днепр передал Силам обороны очередную партию дронов и систем РЭБ

Днепр продолжает снабжать Силы обороны необходимой техникой и остается лидером в их поддержке среди других украинских общин. Благодаря системному сотрудничеству с конкретными боевыми бригадами и подразделениями, город покупает оборудование напрямую по их заказам.

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"Заказывают модели и дронов, и РЭБов, и другую разную аппаратуру – для нужд, которые они сейчас имеют. Я очень доволен тем, что работа уже отлажена. Мы планируем бюджетные процессы под закупки, о которых говорят нам ребята. Поэтому помощь будет продолжаться и дальше", – подчеркнул мэр Днепра Борис Филатов во время очередной еженедельной выдачи оборудования для военных.

В настоящее время защитники получили более полутора десятков РЭБов разного типа, зарядные станции и еще 125 FPV-дронов.

"Мы с помощью этих дронов уничтожаем врага. Уничтожаем на профессиональном уровне, потому что наше подразделение конкретно заточено под это", – комментирует украинский защитник с позывным Вампир и добавляет, что Днепр – это город, который помогает не только военным, но и обычным людям, которые нашли здесь новый дом: "Моя семья сейчас живет в Днепре. Хорошо относятся (к семье – ред.) и очень помогают. За это благодарим город".