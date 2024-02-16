Днепр доставил на фронт еще более 250 дронов почти на 24 млн грн

Днепр продолжает системно снабжать военных необходимой техникой, оставаясь лидером среди украинских городов в поддержке Сил Обороны. В настоящее время на передовую доставляют более 250 беспилотников разных моделей, большинство из которых – FPV.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

"Очередная помощь нашим защитникам. И снова это – дроны. Продолжаем работать дальше. На следующей неделе будет очередная выдача. Спасибо жителям нашего города, всем налогоплательщикам. Потому что это помощь от всего территориального общества", – отметил мэр Днепра Борис Филатова.

Приобретение как можно большего количества дронов для украинских бойцов остается приоритетом для Днепра.

"Сейчас у нас настоятельная потребность именно дронов для проведения разведки. Потому мы их получаем. Это очень положительно. Как говорится, помощи много не бывает. Мы постоянно обращаемся и постоянно имеем помощь – за что очень благодарим громаду", – говорит офицер подразделения одной из бригад Сергей.