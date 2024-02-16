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Днепр доставил на фронт еще более 250 дронов почти на 24 млн грн

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
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Днепр доставил на фронт еще более 250 дронов почти на 24 млн грн

Днепр продолжает системно снабжать военных необходимой техникой, оставаясь лидером среди украинских городов в поддержке Сил Обороны. В настоящее время на передовую доставляют более 250 беспилотников разных моделей, большинство из которых – FPV.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета Днепра.

Днепр доставил на фронт еще более 250 дронов почти на 24 млн грн
Днепр доставил на фронт еще более 250 дронов почти на 24 млн грн

"Очередная помощь нашим защитникам. И снова это – дроны. Продолжаем работать дальше. На следующей неделе будет очередная выдача. Спасибо жителям нашего города, всем налогоплательщикам. Потому что это помощь от всего территориального общества", – отметил мэр Днепра Борис Филатова.

Днепр доставил на фронт еще более 250 дронов почти на 24 млн грн
Днепр доставил на фронт еще более 250 дронов почти на 24 млн грн

Приобретение как можно большего количества дронов для украинских бойцов остается приоритетом для Днепра.

"Сейчас у нас настоятельная потребность именно дронов для проведения разведки. Потому мы их получаем. Это очень положительно. Как говорится, помощи много не бывает. Мы постоянно обращаемся и постоянно имеем помощь – за что очень благодарим громаду", – говорит офицер подразделения одной из бригад Сергей.

Днепр доставил на фронт еще более 250 дронов почти на 24 млн грн
Днепр доставил на фронт еще более 250 дронов почти на 24 млн грн