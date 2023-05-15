Днепр через 'Прозорро' купил для ВСУ беспилотников более 100 млн: это рекорд закупок

Днепр стал абсолютным чемпионом по закупкам дронов для ВСУ. В частности, мэрии Днепра и Кривого Рога закупили 40% беспилотников в денежном исчислении, потратив на закупки более 100 миллионов гривен.

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Это самые большие закупки из-за "Прозорро", сообщает Днепровская панорама, ссылаясь на "Наші гроші".

С начала вторжения в "Прозорро" обнародованы данные о четырех сотнях закупок более 2000 дронов на общую сумму 554 млн грн.

Всего закупки дронов сделали две сотни заказчиков.

Коммунальное предприятие "Инфо-Рада-Днепр" закупило в основном квадрокоптеров "Mavic" разных модификаций на 122 млн грн (здесь, здесь) и EVO II.

Исполком Кривого Рога выбирал беспилотники "Аист-100", Mavic (закупка с ценами на отдельные составляющие – аккумуляторы, зарядки и т.п.), "Matrice", "Фурия".

Напомним, Днепр неоднократно передавал на передовую приобретенное военное снаряжение и продолжает снабжать бойцов ВСУ необходимыми беспилотными летательными аппаратами и техникой. За время полномасштабной войны на различную оснастку, а также строительство оборонных сооружений и субвенции военным город уже потратил почти 2 млрд гривен и продолжает помогать армии.

В частности, территориальная община Днепра приобрела 300 дронов, в том числе ударные дроны, "ночники", тепловизоры, все оборудование, которое нужно сейчас на фронте, и которое заказывают наши бойцы.