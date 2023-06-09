Для помощи Херсону используют судно на воздушной подушке, которое Филатов передал спасателям

Спасатели получили водное судно на воздушной подушке, о передаче которого мэр Днепра Борис Филатов заявил накануне. Оно имеет высокую проходимость и способно идти, несмотря на болота или трясину.

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Ответные фотографии Филатов обнародовал в своем Facebook, призвав всех также чем возможно помогать Херсонщине.

"Прощай, котик, теперь у тебя будет новая жизнь со спасателями… Помогите Херсону. Хоть бутылкой воды. Каждый. Чем сможете", – написал мэр Днепра.

Филатов, еще с 2006 года являющийся официальным долларовым миллионером, отметил, что это судно является подарком для спасателей от его семьи.

Как известно, в ночь на 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это повлекло затопление десятков населенных пунктов. Спасательные операции продолжаются.

В самом Днепре ситуация с обеспечением питьевой водой горожан остается полностью контролируемой. По информации водоканала, все его объекты работают в штатном режиме.