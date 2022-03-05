Закройте небо над Украиной: депутаты горсовета Днепра обратились в НАТО

Мария Шевчук
Днепр в деталях
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Закройте небо над Украиной: депутаты горсовета Днепра обратились в НАТО
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Депутаты городского совета Днепра подписали обращение к лидерам государств-членов НАТО. Они призвали поддержать просьбу Президента Владимира Зеленского закрыть небо над Украиной. Документ подписали около полусотни депутатов.

Документ подписали около полусотни депутатов
Закройте небо над Украиной: депутаты горсовета Днепра обратились в НАТО
Закройте небо над Украиной: депутаты горсовета Днепра обратились в НАТО
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"Тысячи погибших и раненых детей, женщин, пожилых людей, разрушенные больницы, школы, детские сады – цена промедления с закрытием неба. Действовать надо немедленно!", – говорится в обращении.