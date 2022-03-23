Мы успешно отбиваем атаки врага, но наша экономика должна также укрепляться, – Филатов

Экономика страны переведена на военные рельсы, так что бизнес и предприниматели, которые могут возобновить производство — начать снова производить продукты и товары, платить налоги — должны это делать.

Об этом мэр Днепра Борис Филатов заявил во время брифинга 23 марта, ссылаясь на итоги прошедшего накануне пространного совещания мэров крупных городов и руководителей военных администраций с Офисом Президента.

Филатов также отметил, что горожанам, у которых есть возможность оплачивать коммунальные счета, также следует не медлить с этим.

Видео дня

"Это добровольное и сознательное дело каждого. Но надо понимать: мы успешно отбиваем атаки врага. Однако если экономика остановится, не хватит никаких сил, чтобы дальше поддерживать Вооруженные силы, терроборону и помогать многочисленным переселенцам", – сказал Филатов.

В то же время мэр Днепра поблагодарил известного ИТ-предпринимателя Макса Полякова, который внес вклад стоимостью 1 млн долларов США в Благотворительный фонд "ТАПС-Украина".

Как известно, Днепр остается ключевым гуманитарным хабом страны, поэтому объявленный сбор средств направлен на то, чтобы помочь переселенцам, нашедшим здесь свое убежище.

"Я отдельно обращаю внимание, что Макс Поляков не просто передал деньги, а вызвался стать послом Доброй воли Днепра и Украины среди истеблишмента и бизнес-сообщества западного мира. По моей просьбе он будет представлять наши интересы, чтобы мы могли максимально быстро наполнить средствами фонд "ТАПС- Украина "для помощи всем, кто в этом нуждается", – сказал Филатов. Он также отметил, что ведет системные переговоры с лидерами мнений западного мира, которые намерены стать послами Доброй воли Днепра.