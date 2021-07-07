В военный госпиталь Днепра вертолетом и машиной доставили раненных бойцов: что известно об их состоянии
В Днепр во вторник, 6 июля, эвакуировали украинских бойцов, раненных на Донбассе. В госпиталь их доставили автомобилем и военным вертолетом.
Об этом на своей странице в Facebook вечером во вторник сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа. Она уточнила, что вертолет доставил в медучреждение пять военнослужащих.
По ее информации, никто из пострадавших не находится в критическом состоянии. "Все в сознании и на связи с родными. Настроение у защитников боевое, цель – скорее выздороветь и вернуться в строй к собратьям", – написала Губа.
Один раненный воин был направлен в реанимацию военного госпиталя. Состояние пациента стабильное.
Женщина также пояснила: ранения были получены не в один день и не в одном подразделении, а дата эвакуации не совпадает с датой ранения.
Защитники попали в военный госпиталь Днепра после операций и стабилизации состояния здоровья.
"Спасибо всем причастным к лечению и эвакуации наших военнослужащих", – подытожила Губа, пожелав всем патриотам здоровья.
Напомним, 6 июля стало известно, что тяжелораненому 22-летнему офицеру Вооруженных сил Украины понадобилась помощь. Бойца на днях привезли в Центральный военный госпиталь Киева.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
за 5 июля российские оккупанты 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один воин ВСУ погиб, еще трое получили ранения. Жертвой стал майор 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" ВСУ Богдан Бродовский.
4 июля вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий врага один украинский воин погиб – капитан Юрий Письменный (позывной "Феофан"). Он был начальником медицинского пункта механизированного батальона 93-й ОМБР "Холодный яр".