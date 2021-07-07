В военный госпиталь Днепра вертолетом и машиной доставили раненных бойцов: что известно об их состоянии

В Днепр во вторник, 6 июля, эвакуировали украинских бойцов, раненных на Донбассе. В госпиталь их доставили автомобилем и военным вертолетом.

Об этом на своей странице в Facebook вечером во вторник сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа. Она уточнила, что вертолет доставил в медучреждение пять военнослужащих.

По ее информации, никто из пострадавших не находится в критическом состоянии. "Все в сознании и на связи с родными. Настроение у защитников боевое, цель – скорее выздороветь и вернуться в строй к собратьям", – написала Губа.

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Один раненный воин был направлен в реанимацию военного госпиталя. Состояние пациента стабильное.

Женщина также пояснила: ранения были получены не в один день и не в одном подразделении, а дата эвакуации не совпадает с датой ранения.

Защитники попали в военный госпиталь Днепра после операций и стабилизации состояния здоровья.

"Спасибо всем причастным к лечению и эвакуации наших военнослужащих", – подытожила Губа, пожелав всем патриотам здоровья.

Напомним, 6 июля стало известно, что тяжелораненому 22-летнему офицеру Вооруженных сил Украины понадобилась помощь. Бойца на днях привезли в Центральный военный госпиталь Киева.

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