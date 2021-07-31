В Днепре во время погони с копами из авто выпала женщина

В субботу, 31 июля, в Днепре пьяный водитель на BMW X5 устроил погоню с патрульными полицейскими. Мужчина проигнорировал требование правоохранителей остановиться и продолжил ехать.

Инцидент случился около пяти утра, сообщает издание "Информатор" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции. Водитель нарушал правила дорожного движения.

Когда полицейские гнались за мужчиной, из салона его авто выпала женщина. О ее состоянии здоровья не уточняется. В результате копы смогли остановить нарушителя. Водитель отказался пройти освидетельствование на "Драгере" и его доставили в отделение полиции.

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На нарушителя составили три протокола за нарушение правил дорожного движения, отказ остановиться по требованию полиции и управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

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