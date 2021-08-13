В Днепре стартовало долгожданное музыкальное событие – фестиваль "БezViz": кто зажигает зрителей

В Днепре 13 августа на Монастырском острове стартовал музыкальный фестиваль "БеzViz", который в этом году вернулся к привычному формату офлайн. Мероприятие проходит в рамках программы "Культурная столица" при поддержке фестиваля "FaineМисто".

"Все соскучились по фестивалю, поскольку в прошлом году из-за карантина пришлось провести его в онлайн-формате. Поэтому в этом году приложили все усилия, чтобы музыкальный праздник прошел на максимум. Также в этот раз несколько экспериментируем с форматами, в частности, сделали ночную сцену, где будут играть много диджеев. Добавили ряд интересных фотозон, развлекательных локаций, где спонсоры будут раздавать подарки. Поэтому надеемся, что зрители будут всем довольны", – сказала Мария Гусева, организатор "БezViz Festival".

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Со своей стороны соорганизатор фестиваля, организатор фестиваля "FaineМисто" Владимир Пасяка отметил: "Этот фестиваль делается для людей. Уверен, что такие радостные мгновения останутся в памяти зрителей, и они еще долго будут вспоминать эту музыкальное событие". Для гостей фестиваля – три сцены, множество активностей, локаций: фудкорт, детская зона с бебиситенгом, экстрим-парк, развлекательная зона для детей с различными мастер-классами.

В первый день музыкального события зрителей зажигают "Mountain Breeze", "Жадан и Собаки", Kalush, Павел Зибров, Иван Дорн. А также "Heartprints", "DENOI", "Space of variations", Motanka.

"Днепр – украиноцентричный мегаполис. Мы частые гости в городе. Выступать здесь всегда приятно, публика приходит подготовленной, зрители знают, на кого пришли, и они с тобой на одной волне, подпевают. На фестивале всем дарим свои сердца", – подчеркнул лидер украинской музыкальной группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан.

В то же время народный артист Украины Павел Зибров рассказал: "Сегодня пою свои хиты, раздается исключительно зажигательная музыка. Здесь раскованная обстановка, хорошая живая природа, локация – удивительная. Фестивали заряжают как артистов, так и зрителей. Поэтому обьединяйтесь, заряжаемся и наслаждаемся музыкой, хорошей атмосферой".

Концертную программу на главной сцене открыла молодая группа "Mountain Breeze". "Фестивали – это всегда круто. На "БezViz" впервые, и рады здесь выступать, зажигать публику и получать фидбэк. Ощущение и настроение – замечательные", – подчеркнул лидер группы Александр Беляк.

На "БezViz" съехались зрители не только из Днепра, но и разных городов Украины. Все желающие могут остановиться в кемпинговом городке, организованном на территории фестиваля.

Маргарита Самовол приехала из Каменского с компанией друзей: "Все три дня будем жить в кемпинговом городе. Все заявленные исполнители, группы – замечательные. Такие форматы музыкальных событий нам нравятся. Рады, что организаторы устроили ночную сцену. Словом, будем тусоваться, а сон – для слабаков".

Молодая пара днепрян Анна и Владлен на фестивале впервые.

"Масштабы впечатляют. Все так прекрасно организовано. В общем уже соскучились по таким открытым событиям. Поэтому настроены хорошо провести время, насладиться разной музыкой", – добавила днепрянка.

Продлится "БеzViz" три дня. Среди тех, кто выступает 14 августа и 15 августа – Христина Соловій, "Антитела", "ТНМК", Tommy Ca$h, "Пасть Krokodila", "Epolets" и другие. Подробное расписание всех дней можно посмотреть на официальном сайте