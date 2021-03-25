В Днепре провели уникальную операцию по удалению опухоли новорожденному. Фото

В Днепропетровской областной детской больнице 23 марта хирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли новорожденному возрастом две недели.

Оперативное удаление крестцово-копчиковой тератомы прошло успешно при участии международных специалистов, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Перед началом лечения вместе с опухолью ребенок весил 2700 грамм, а вес самой опухоли составил 1130 грамм. Поскольку это образование является доброкачественным, то ребенок, избавившись от него, полностью здоров.

Отмечается, что лечение проводилось мультидисциплинарной командой специалистов отделений интенсивной терапии новорожденных и реконструктивной хирургии под руководством Дениса Суркова и Александра Гладкого. В состав бригады хирургов вошел известный врач из Турции, специалист по реконструктивной и пластической хирургии Хакан Агириш.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи провели уникальную операцию на сердце без единого разреза.