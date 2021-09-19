В Днепре посреди реки образовался остров: экологи назвали причину и предупредили об опасности

Посреди реки в Днепре возле Сичеславской Набережной образовался небольшой остров, который начал даже покрываться растительностью. Такое явление может представлять серьезную экологическую опасность.

Об этом заявил доктор биологических наук Григорий Шматков, говорится в сюжете "11 канала". Он отметил, что к такому явлению привели человеческая деятельность и безответственность горожан, поскольку вызвали его, в частности, канализационные выбросы, содержащие глину (чтобы посмотреть сюжет, доскролльте до конца новости).

Как говорится в материале, вблизи упомянутого островка действительно стоки городской дождевой канализации, а также рядом расположены ряд ресторанов. Все это вызывает появление растений, которые закрепляются на дне и дорастают до поверхности реки, что может нести опасность.

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"Во время образования таких островов на поверхности и в воздухе развиваются бактерии, начинается процесс разложения. Очевидно, происходит выделение токсичных веществ и газов. Боюсь, такое может произойти и с этим островком", – отметил биолог.

Он уверен, что островок необходимо ликвидировать.

В то же время в региональном управлении водных ресурсов области заявили, что для этого необходимо сначала доказать опасность участка. Кроме того, для проведения работ по демонтажу нужны деньги и специальное разрешение.

Зато в городском совете Днепра сообщили, что проблема реки – не относится к сферам их компетенции. Поэтому теперь остров остается в акватории Днепра.

Напомним, летом этого года река Днепр в Киеве оказалась на грани экологической катастрофы, а общегосударственная целевая программа развития водного хозяйства и экологического оздоровления до 2021 года фактически не выполнялась.

В частности, в поверхностных водах Днепра был обнаружен 161 загрязнитель. Кроме того, в днепровской воде значительно превышено содержание сельскохозяйственных ядохимикатов, фармацевтических препаратов и веществ, которые используются в парфюмерии, а также ртути.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Козине на Киевщине обнаружили растение родом из части Южной Америки – водяной гиацинт, который считают "зеленой чумой" тропических водоемов. Вид имеет сильную тенденцию к распространению за пределами своей естественной среды. В Евросоюзе он внесен в официальный перечень видов, распространение которых грозит биологическому разнообразию.