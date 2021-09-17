На Киевщине в водоеме обнаружили растение, которое называют "зеленой чумой". Фото

В Козине Киевской области обнаружили растение родом из части Южной Америки водяной гиацинт. Его считают "зеленой чумой" тропических водоемов.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил старший научный сотрудник Института гидробиологии НАН Украины Владимир Трылис. Он отметил, что "это отличный корм для гиппопотамов"

"Слыхали про водяной гиацинт – зеленую чуму тропических водоемов? Теперь встречайте в Киеве", – написал Трылис.

Видео дня

Пользователи сецсети по-разному отреагировали на появления "южноамериканского гостя". В частности, Сергей Астафьев отметил, что на столичных Осокорках "уже лет пять как народ в каналы-озёра запускает дабы "воду чистить".

Другие украинцы отметили, что во время цветения растение выглядит красиво.

Эйхорния Гиацинтовая, или (обычный) водяной гиацинт – вид многолетних травянистых водных растений семейства понтедериевих (Pontederiaceae) амазонского бассейна. Вид имеет сильную тенденцию к распространению за пределами своей естественной среды.

В Евросоюзе гиацинт включен в официальный перечень чужеродных инвазивных видов (его распространение угрожает биологическому многообразию). В Америке эйхорнию считают сорняком, который уничтожают различными методами или же отлавливают на корм скоту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве отдыхающие при купании в Днепре столкнулись с пресноводной медузой. Ее заметили на пляже, расположенном на Русановской косе.