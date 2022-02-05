В Днепре более 700 летучих мышей поселились на балконе квартиры. Фото

В Днепре на жилом массиве Красный Камень на балконе квартиры одной из многоэтажек поселилась стая летучих мышей. Там они выбрали место для зимней спячки.

Как сообщает "Информатор", владельцы жилья сообщили о находке спасателям ГСЧС в Днепропетровской области. Летучих мышей насчитали 719 особей.

Отмечается, что животных погрузили в коробки и передали волонтеру Харьковского центра спасения рукокрылых. Сейчас им ничего не угрожает.

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Напомним: более полутысячи летучих мышей "оккупировали" балкон квартиры в Харькове в декабре, там они собрались зимовать, поселившись под обшивкой балкона.

Чтобы их освободить, понадобилась помощь альпинистов. Хозяева квартиры узнали о животных, когда на балконе что-то начало пищать. Альпинист Сергей, взявшийся спасать летучих мышей, собирал "гостей" в картонные коробки на 20-метровой высоте. Ему совместно с волонтерами понадобилось около двух-трех часов, чтобы собрать всех животных.

Отметим, летучие мыши достаточно распространены в регионах с интенсивным развитием промышленности и многие виды сейчас находятся на грани исчезновения. Все известные виды летучих мышей украинской фауны внесены в Красную книгу Украины.

Что делать, если вы нашли дома летучую мышь:

Не берите ее голыми руками – наденьте толстые перчатки.

Не пытайтесь сбить животное, потому что можете его можно покалечить.

Если летучая мышь летает, подождите, пока она сядет на какую-то поверхность.

Осторожно возьмите животное и посадите в коробку. Если вы нашли летучую мышь в теплый период года, выпустите ее на улицу вечером или ночью. Если на улице минусовая температура, нельзя выпускать – она не сможет найти себе убежище и погибнет.

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