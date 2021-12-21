В Харькове на балконе многоэтажки поселилось более полутысячи летучих мышей. Видео

В одной из квартир в Харьковском многоэтажном доме поселились необычные жильцы. Более полутысячи летучих мышей "оккупировали" балкон семьи, которая не в восторге от такого соседства.

На балконе на 7-ом этаже маленькие животные собирались зимовать. Об этом сообщает "ТСН".

В частности, летучие мыши "поселились" под обшивкой балкона. Для того, чтоб их освободить потребовалась помощь альпинистов. Хозяева квартиры узнали о животных, когда на балконе что-то начало пищать. Альпинист Сергей, который взялся спасать летучих мышей, собирал "гостей" в картонные коробки на 20-метровой высоте. Ему совместно с волонтерами потребовалось около двух-трех часов, чтобы собрать всех мышей.

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Спасенных животных отправили в реабилитационный центр. Некоторые их летучих мышей очень слабые, а тридцать рукокрылых, к сожалению, не выжили. Также около двух десятком мышей были травмированы вследствие "спасательной операции".

Эксперты объяснили, что животные, вероятно, решили зимовать в городе из-за потепления. По словам соучредительницы Харьковского центра реабилитации рукокрылых в центре Алены Прилуцкой, жилые многоэтажки напоминают летучим мышам скалы с множеством разных маленьких пещер.

Отметим, летучие мыши достаточно распространены в регионах с интенсивным развитием промышленности и сельского хозяйства, численность их популяций катастрофически уменьшается, и многие виды сейчас находятся на грани исчезновения. Все известные виды летучих мышей украинской фауны внесены в Красную книгу Украины.

Специалисты отмечают, что обычно зимой они спят, однако при определенных обстоятельствах могут просыпаться, и тогда часто попадают в человеческие жилища. В таких случаях летучие мыши как никогда нуждаются в помощи.

Что делать, если вы нашли дома летучую мышь:

Не берите летучую мышь голыми руками, лучше наденьте толстые перчатки Не пытайтесь сбить животное: так его можно покалечить. Если рядом с летучей мышью есть домашние животные (кот, собака), которые могут попытаться поймать летучую мышь, уберите их из помещения; Если летучая мышь летает, подождите пока она сядет на какую-то поверхность; Осторожно возьмите животное и посадите в коробку. Если вы нашли летучую мышь в теплый период года, выпустите его на улицу вечером или ночью. Если на улице минусовая температура, выпускать нельзя – она не сможет найти себе убежище и погибнет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на балконе квартиры одного из жилых домов Днепра изъяли более 500 летучих мышей. Проживали рукокрылые под обшивкой, откуда хозяева квартиры постоянно слышали звуки. Сотрудники ДСНС, которые прибыли на место происшествия, демонтировали конструкцию, предназначенную для утепления, и обнаружили целую стаю летучих мышей.