Почти 200 тыс. переселенцев, работа коммунальщиков и запасы донорской крови: Филатов о ситуации в Днепре на 75 день войны

Коммунальные службы и медицинская система Днепра стабильно работают. Реагентов и медикаментов достаточно. В то же время, всех небезразличных горожан призывают становиться донорами крови — прежде всего для 4-й городской многопрофильной больницы. В то же время в городе ремонтируют дороги, чистят ливневую канализацию и высаживают цветы. Об этом мэр Борис Филатов заявил во время брифинга 9 мая.

Комментируя ход эвакуации через Днепр, Филатов отметил, что в настоящее время количество таких пассажиров не превышает 100 человек в день. На сегодняшний день запланирован один поезд – Покровск-Днепр-Львов.

В то же время город принял уже почти 90 тысяч переселенцев. Филатов подчеркнул, что это лишь официальные цифры, зарегистрированные в городской соцзащите. Реальное же количество переселенцев в Днепре как минимум вдвое больше.

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"Основной вызов для города — это то, что около 20 тыс. человек старше 60 лет, и они говорят, что хотят оставаться здесь. Для понимания сейчас с военной администрацией прорабатывается вопрос открытия второго отделения гериатрического пансионата", — сказал Борис Филатов.

В то же время, Днепр и область являются одними из самых мощных хабов по производству продуктовых наборов, которые передаются в горячие точки и пострадавшие от российской агрессии регионы.

"Во время прошлого Конгресса региональных властей при Президенте Украины, членом президиума которого я являюсь, был отмечен вклад Днепропетровщины в решение гуманитарных проблем и гуманитарной помощи. Мы будем и дальше помогать всем, кто в этом нуждается. Это видят в правительстве. Нашу область ставят в пример другим регионам", – отметил мэр Днепра, добавив, что город и область сформировали и передали 1 млн 300 тыс. таких наборов.

Возвращаясь к работе коммунальных служб и медицинской системы, Борис Филатов заметил, что в городе идет благоустройство - работает большое количество коммунальной техники. В то же время он призвал жителей быть бдительными и предотвращать случаи вандализма на локациях городского хозяйства.