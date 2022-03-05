Филатов призвал горожан доверять только официальным источникам и не строить собственные блокпосты

Ситуация на территории Днепропетровской области спокойная и контролируемая. Однако враг ведет информационную войну, поэтому горожанам нужно доверять только официальным и достоверным источникам. "Идет вал фейков о бегстве руководства и отсутствии воды. Депутаты областного и городского совета также получили какие-то спам-сообщения с какими-то сумасшедшими требованиями", — сообщил мэр Днепра Борис Филатов во время брифинга 5 марта.

Так среди официальных источников он перечислил:

Паблик ДнепроОДА

https://www.facebook.com/dniproODA

Областной совет

https://www.facebook.com/dniprorada

Валентин Резниченко

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Николай Лукашук

https://www.facebook.com/nbankr

Борис Филатов

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088

https://www.facebook.com/filatovborys

ДнепрТV

https://t.me/dniprotv

https://dnipro.tv

Видео дня

https://m.facebook.com/dniprotv/

https://instagram.com/dnipro_tv?utm_medium=copy_link

Мэр Днепра также призвал людей, объединяющихся в народные дружины, не заниматься самодеятельностью (в том числе самовольное строительство блокпостов) и действовать только по команде силовиков и военного командования. В городе и области работает СБУ, полиция, Нацгвардия. "Тот, кто хочет стать на защиту Родины, должен слушаться военных. Как это делаем все мы. Остальные так называемые махновщины мы будем останавливать", — сказал Филатов.