Филатов призвал горожан доверять только официальным источникам и не строить собственные блокпосты
Ситуация на территории Днепропетровской области спокойная и контролируемая. Однако враг ведет информационную войну, поэтому горожанам нужно доверять только официальным и достоверным источникам. "Идет вал фейков о бегстве руководства и отсутствии воды. Депутаты областного и городского совета также получили какие-то спам-сообщения с какими-то сумасшедшими требованиями", — сообщил мэр Днепра Борис Филатов во время брифинга 5 марта.
Так среди официальных источников он перечислил:
Паблик ДнепроОДА
https://www.facebook.com/dniproODA
Областной совет
https://www.facebook.com/dniprorada
Валентин Резниченко
https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko
Николай Лукашук
https://www.facebook.com/nbankr
Борис Филатов
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002157183088
https://www.facebook.com/filatovborys
ДнепрТV
https://m.facebook.com/dniprotv/
https://instagram.com/dnipro_tv?utm_medium=copy_link
Мэр Днепра также призвал людей, объединяющихся в народные дружины, не заниматься самодеятельностью (в том числе самовольное строительство блокпостов) и действовать только по команде силовиков и военного командования. В городе и области работает СБУ, полиция, Нацгвардия. "Тот, кто хочет стать на защиту Родины, должен слушаться военных. Как это делаем все мы. Остальные так называемые махновщины мы будем останавливать", — сказал Филатов.