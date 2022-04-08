Большой гуманитарный груз от Израиля уехал в Днепр

На днях нашел своих получателей большой гуманитарный груз, который народ Израиля совместно с израильской компанией SAREL (Нетания) и Центром помощи Украине в Израиле "Unite for Ukraine" (координатор - Ирэна Лившиц) передали г. Днепр.

Моющие средства, термобелье, памперсы, одеяла и спальники, детское питание – именно это получили тысячи перемещенных лиц, нашедших временное убежище в г. Днепре.

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Бойцы Нацгвардии Украины и теробороны Днепра получили медицинские и санитарно-гигиенические средства, аптечки первой медицинской помощи, а также термобелье.

Больницы города и области получили медицинские средства и оборудование, в частности, уникальные компактные автономные дефибрилляторы и многое другое для спасения жизни защитников Украины и других граждан.