Будут работать без света: в Днепре тестируют аккумуляторные батареи для светофоров

В Днепре тестируют аккумуляторы для питания светофорных объектов. Таким образом, они смогут работать даже, если в городе не будет света. Во время прошлых блекаутов в Днепре возникали транспортные коллапсы и росло количество аварий. Одна из причин DASH – прекращение электропитания светофорных объектов.

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По поручению городского головы Днепра Бориса Филатова город ищет способ обеспечить бесперебойную работу светофоров. Как вариант – с помощью генераторов или аккумуляторов.

Мы рассматривали несколько вариантов заживления светофорных объектов, но остановились пока на варианте с аккумуляторами. Их главное преимущество – они не нуждаются в дополнительном обслуживании, в отличие от генераторов. И еще одно преимущество – при появлении света они заряжаются автоматически. Мы приобрели комплект таких батарей, он был протестирован в лаборатории нашими специалистами, и сейчас один из светофорных объектов уже оснащен этими батареями, сейчас мы наблюдаем за ним, в частности обращаем внимание, как он себя ведет в минусовую температуру и сколько времени светофорный объект может работать от этого аккумулятора. этот тест он пройдет успешно и при наличии финансирования мы сможем установить такие аккумуляторы на сложных перекрестках города. о. ведущего инженера-энергетика КП "Транспортная инфраструктура города" Владимир Саватеев.