Блогерша Лумер, близкая к Трампу, встретилась с Филатовым в Днепре

Сторонница президента США Дональда Трампа и его доверенное лицо Лора Лумер посетила Днепр. В город она приехала после визита в Киев, где накануне также встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В Днепре Лора Лумер пообщалась с мэром Борисом Филатовым, чтобы больше узнать о жизни крупной прифронтовой громады. По словам Лумер, ее поездка должна стать основой для большого интервью об Украине.

Борис Филатов отметил, что Лора Лумер приехала в Украину "в поисках правды". По его словам, он считает ее благородным и смелым человеком, ведь только такие люди способны признавать свои ошибки и извиняться. Также мэр рассказал, что они почти целый день провели вместе в Днепре – гуляли по городу, общались, дискутировали, смеялись и грустили. Он добавил, что Лумер – очень харизматичный человек.

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Во время визита Лора Лумер побывала в крупнейшем в мире еврейском центре "Менора". Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий подчеркнул, что еврейская община остается в городе, а утверждения российской пропаганды о якобы существующем антисемитизме в Украине являются фейком.

Кроме того, доверенное лицо президента США встретилась с пасторами протестантских церквей. В ходе беседы речь шла об их личном опыте пребывания в российском плену, пытках и преследованиях христиан на временно оккупированных территориях.

Кроме того, Лора Лумер посетила место одного из самых масштабных российских ударов по центру Днепра, где весной этого года в результате атаки были повреждены Художественный музей и многочисленные жилые дома.