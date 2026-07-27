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Блогерша Лумер, близкая к Трампу, встретилась с Филатовым в Днепре

Мария Шевчук
Днепр
2 минуты
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Лора Лумер приехала в Украину «в поисках правды»
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Сторонница президента США Дональда Трампа и его доверенное лицо Лора Лумер посетила Днепр. В город она приехала после визита в Киев, где накануне также встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В Днепре Лора Лумер пообщалась с мэром Борисом Филатовым, чтобы больше узнать о жизни крупной прифронтовой громады. По словам Лумер, ее поездка должна стать основой для большого интервью об Украине.

Доверенное лицо Дональда Трампа Лора Лумер посетила Днепр

Борис Филатов отметил, что Лора Лумер приехала в Украину "в поисках правды". По его словам, он считает ее благородным и смелым человеком, ведь только такие люди способны признавать свои ошибки и извиняться. Также мэр рассказал, что они почти целый день провели вместе в Днепре – гуляли по городу, общались, дискутировали, смеялись и грустили. Он добавил, что Лумер – очень харизматичный человек.

Доверенное лицо Дональда Трампа Лора Лумер посетила Днепр

Во время визита Лора Лумер побывала в крупнейшем в мире еврейском центре "Менора". Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий подчеркнул, что еврейская община остается в городе, а утверждения российской пропаганды о якобы существующем антисемитизме в Украине являются фейком.

Доверенное лицо Дональда Трампа Лора Лумер посетила Днепр

Кроме того, доверенное лицо президента США встретилась с пасторами протестантских церквей. В ходе беседы речь шла об их личном опыте пребывания в российском плену, пытках и преследованиях христиан на временно оккупированных территориях.

Доверенное лицо Дональда Трампа Лора Лумер посетила Днепр

Кроме того, Лора Лумер посетила место одного из самых масштабных российских ударов по центру Днепра, где весной этого года в результате атаки были повреждены Художественный музей и многочисленные жилые дома.

УкраинаДнепрБорис Филатов
Редакционная политика