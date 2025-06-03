Безбарьерность и комфорт: как Днепр развивает велосипедную инфраструктуру и где в городе лучшие велодорожки

Днепр активно работает над созданием современной и удобной инфраструктуры для всех участников движения, в том числе велосипедистов. В рамках ремонтов дорог и тротуаров в городе систематически появляются новые велодорожки и велополосы, которые делают передвижение двухколесным транспортом безопасным и комфортным.

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В Днепре действует утвержденная Концепция развития велосипедной инфраструктуры и микромобильности, которая предусматривает создание транспортных и рекреационных велодорог. Транспортные маршруты соединяют разные районы города с центром, обеспечивая удобство для ежедневных поездок, тогда как рекреационные пути предназначены для активного отдыха и велопрогулок. Кроме того, в городе обустраивают зоны успокоенного движения, где велосипедисты могут безопасно двигаться в общем потоке со скоростью до 30 км/ч, а также создают специальные парковки для велосипедов и самокатов.

По состоянию на 2025 год в Днепре уже насчитывается 7,5 км капитальных велодорожек и 10 км велополос. Они сосредоточены на ключевых локациях, таких как Набережная Победы, Сичеславская Набережная, проспект Дмитрия Яворницкого и Центральный мост. В рамках недавних ремонтов на улице Калиновая и площади Соборной дополнительно обустроили 1380 метров двусторонних велодорожек, 510 метров совместного движения для авто и велосипедистов и 1000 метров общей полосы для маршруток и велосипедов.

"С каждым масштабным ремонтом дорог и тротуаров мы обустраиваем велодорожки или полосы с соответствующей разметкой", – отмечает Алексей Самилик, директор департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета.

Например, на бульварной части проспекта Яворницкого во время реконструкции уложили плитку и обозначили цветом полосу для велосипедистов.

Ярким примером является модернизация улицы Калиновая, где в прошлом году появились велодорожки шириной 2,5 м с буферной зоной для безопасности. Общая площадь этих участков составила 3,3 тыс. кв. м, что значительно повысило комфорт для велосипедистов. Новые велополосы также появились на проспекте Мира, бульваре Славы, проспекте Петра Калнышевского, улицах Александра Кукурбы, Дмитрия Скоробогатова и других.

Развитие велоинфраструктуры в Днепре идет бок о бок с принципами безбарьерности.

"Все, что делается в городе по благоустройству, учитывает доступность городского пространства", – отмечает Дмитрий Волик, главный архитектор города и начальник главного архитектурно-планировочного управления горсовета. Новые тротуары, велодорожки и зоны отдыха создаются с учетом потребностей всех жителей, включая людей с ограниченной мобильностью.

Сергей Белый, главный художник Днепра и активный велосипедист, добавляет:

"Велодорожки появляются постепенно, но системно. Это часть большого плана, чтобы сделать Днепр удобным для всех". Он сам регулярно пользуется велосипедом и призывает горожан открывать для себя двухколесный транспорт.

Популярные веломаршруты Днепра

Город предлагает немало локаций для велопрогулок и поездок:

Набережная Победы: одна из самых популярных велодорожек с живописными видами на Днепр.

Новый мост: велопешеходная дорожка, позволяющая насладиться речными пейзажами.

Проспект Петра Калнышевского: оборудованная велополоса для комфортного движения.

Площадь Шевченко: удобная велодорожка для поездок по центру.

Проспект Дмитрия Яворницкого: велодорожки на бульварной части, возле Исторического музея и Днепровской политехники.

Улица 128-й Бригады Теробороны: велополоса от Славянского рынка до проспекта Сергея Нигояна.

Проспект Мира: велополоса от улицы Юрия Михновского до Юрия Магалевского.

Улица Старочумацкая: велодорожка от перекрестка с улицей Журналистов до завода "Потоки".

Бульвар Славы и улица Александра Кукурбы: оборудованные велополосы для удобных поездок.

Улица Дмитрия Скоробогатова: новые велополосы для жителей ж/м Сокол.

Днепр шаг за шагом становится комфортнее для велосипедистов. Благодаря системному подходу к ремонтам и внедрению Концепции развития велоинфраструктуры город постепенно расширяет сеть велодорожек и полос. Это не только способствует экологическому транспорту, но и делает Днепр более привлекательным для активного отдыха и ежедневных поездок.

Жители и гости города могут наслаждаться безопасными веломаршрутами, которые сочетают практичность и живописные пейзажи. Днепр уверенно движется к статусу настоящего велогорода, где двухколесный транспорт становится неотъемлемой частью жизни.