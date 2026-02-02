Без очередей и лишних затрат времени: в Днепре работает онлайн-запись в ЦПАУ через приложение 'єДніпро'

Быстро, удобно и без очередей. Для удобства горожан в ЦНАП Днепра работает электронная очередь и существует возможность предварительной записи в электронную очередь на удобный день и время. Сделать это можно через сайт ЦПАУ или мобильное приложение єДніпро.

"Функция записи в ЦПАУ онлайн в приложении "єДніпро" работает уже более года. И она входит в пятерку лучших сервисов, которыми днепряне пользуются. Записаться можно в любой ЦПАУ нашего города, ведь все они есть в перечне для предоставления услуг. Также есть возможность выбрать удобный день и время и записаться на него. При необходимости можно сделать сразу несколько записей на различные услуги или отменить какую-то запись, если у человека изменились планы. Прежде всего это удобно людям, ведь значительно экономит время. Тем более, запись проводится очень быстро. Чтобы записаться, человеку необходимо загрузить приложение, если его еще нет на телефоне, затем перейти во вкладку "Сервисы", там выбрать "Административные услуги" и нажать на ту, которая необходима. Затем выбрать дату и время. После этого запись создана и человеку на электронную почту придет подтверждение записи с данными где, когда и во сколько необходимо явиться в ЦНАП", – говорит заместитель директора по организационным вопросам КП "єДніпро" Днепровского городского совета София Прилипко.

Сейчас в Днепре работают два ЦПАУ – "Правобережный" и "Левобережный", – а также отдел "Я-Ветеран" в здании "Прозрачного офиса" и отдел "Северный" в ТЦ "Караван". За 2025 год ЦПАУ Днепра посетили более 230 тысяч человек. Также осуществлено 210 выездных обслуживаний для предоставления административных услуг лицам, которые не могут самостоятельно обратиться в ЦПАУ.

"За январь 2026 года в ЦПАУ за получением административных услуг и консультаций обратилось около 23 тысяч человек. Самые популярные услуги – это регистрация прав на недвижимое имущество, выдача справки о составе семьи и получения отсрочки при мобилизации на время военного положения. Кроме того, с января в ЦПАУ возобновлено предоставление услуги по оформлению паспорта гражданина Украины в форме ID-карты с одновременным оформлением паспорта для выезда за границу. Некоторое время эта услуга через ЦПАУ была недоступна, однако сейчас граждане могут снова ею воспользоваться. Днепряне часто экономят себе время и записываются в ЦНАП онлайн, однако есть определенные ограничения по предварительной записи. Это касается услуг по получению отсрочки при мобилизации и государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Такие ограничения по отсрочке введены для того, чтобы избежать социальной напряженности между людьми, которые обратились в ЦПАУ физически и теми, кто осуществил предварительную запись. Что касается регистрации, то это необходимо для соблюдения сроков государственной регистрации. Поэтому ограничили количество талонов на предварительную запись", – отметила начальница управления административных услуг и разрешительных процедур департамента административных услуг и разрешительных процедур Днепровского городского совета Елена Огиенко.

Чтобы горожане получали качественные услуги по принципу "наименьшего" посещения, в ЦПАУ введено предоставление 3 комплексных услуг.

"Одна из таких услуг это "Регистрация брака". Она содержит государственную регистрацию брака, оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. Вторая – "Рождение ребенка". Здесь сразу проводят государственную регистрацию рождения физического лица и его происхождения, регистрацию места жительства новорожденного ребенка и оформление загранпаспорта. И третья комплексная услуга – это "Потеря близкого человека": государственная регистрация смерти, снятие с регистрации места жительства умершего, выдача справки на погребение, выдача информационной справки из Реестра прав на недвижимое имущество", – добавила Елена Огиенко.

Скачать приложение "єДніпро" можно по ссылке:

– App Store: https://shrt.ednipro.dp.ua/zTn22IvLR

– Google Play: https://shrt.ednipro.dp.ua/u2toAsbB-