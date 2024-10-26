Атака россиян на Днепр унесла жизни четырех человек, - Филатов

Из-за ракетного удара россиян по Днепру ночью против 26 октября погибли четыре человека, среди которых ребенок. Для ликвидации последствий атаки задействованы все службы.

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"Техники достаточно. Все в полной коммуникации и координации. Сейчас город уже создал комиссию. Мы считаем выбитые окна. Будем помогать их вставлять. Потому что сейчас еще немного теплая погода. Но нужно закрывать и хранить тепло. Поэтому мы будем работать", — отметил Борис Филатов, приехавший на место атаки. Он также отметил, что на локации работает, в частности, техника, полученная Днепром по линии межправительственной помощи от Японии. Пока известно о 20 пострадавших, самой молодой из которых всего 8 лет. Россияне ударили сразу по нескольким районам города. Поражения потерпели только гражданские объекты. Это жилые дома и больница. "Благодарю всех, кто помогает людям пережить беду. Спасателям, медикам, полицейским, коммунальщикам, благотворителям. Спасибо, что вы всегда рядом", — сказал руководитель ДнепрОВА Сергей Лысак.