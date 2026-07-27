Антивандальное освещение и обслуживание укрытий: как в Днепре заботятся о защитных сооружениях

В Днепре продолжают систематически содержать и обслуживать модульные железобетонные навесы, установленные возле остановок общественного транспорта, в скверах и на бульварах. Коммунальные службы регулярно проводят технические осмотры, следят за состоянием конструкций, освещения, замков и поддерживают надлежащее санитарное состояние защитных сооружений.

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Всего в городе установлено 186 защитных сооружений различной вместимости, рассчитанных на одновременное пребывание от 20 до 60 человек. Из них 94 укрытия переданы для нужд военных. Сооружения класса А-2 обладают самым высоким уровнем защиты среди надземных конструкций и способны выдерживать нагрузку до 40 тонн на квадратный метр.

Главный специалист отдела коммунального хозяйства Андрей Тищенко рассказал, что в городе установлены как компактные укрытия возле остановок общественного транспорта, так и более крупные сооружения в местах интенсивного пассажиропотока, предназначенные для оперативной защиты людей во время воздушных тревог.

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Коммунальщики регулярно убирают укрытия, моют и дезинфицируют их, проверяют техническое состояние конструкций, а также обслуживают биотуалеты, установленные рядом с каждым сооружением. На обращения жителей через горячую линию городского совета реагируют оперативно.

В то же время одной из самых серьезных проблем остается вандализм. Убежища часто повреждают: крадут электрооборудование, ломают двери и ручки, уничтожают информационные таблички и оставляют надписи на стенах. Несмотря на наличие биотуалетов, отдельные люди используют укрытия не по назначению, создавая антисанитарные условия.

Заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Дмитрий Коробов отметил, что для защиты имущества город уже модернизировал систему освещения в защитных сооружениях, установив специальные антивандальные светильники, вмонтированные непосредственно в потолок. Он также подчеркнул, что, несмотря на постоянные случаи вандализма, коммунальные службы продолжают поддерживать укрытия в надлежащем состоянии.

Особое внимание специалисты уделяют правильному использованию защитных сооружений.

Андрей Тищенко пояснил, что во время пребывания в укрытии двери необходимо закрывать. По его словам, если они остаются открытыми, во время взрывной волны могут резко открыться, из-за чего повреждаются петли и сама конструкция дверей.

В городском совете призывают жителей Днепра бережно относиться к защитным сооружениям, ведь они созданы прежде всего для сохранения жизни и безопасности людей во время воздушных тревог.