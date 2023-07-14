Водителям напомнили о летнем штрафе из-за погоды: до 510 грн

В летнее время года асфальт перегревается. Из-за размягчения дорожного покрытия тяжелые транспортные средства могут его деформировать. Если нарушить ограничения проезда в жаркую погоду, грозит штраф до 510 гривен.

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О специальных ограничениях напомнил Дорожный адвокат. Постоянные температурные ограничения предусмотрены для грузового транспорта массой более 24 тонн и с нагрузкой от 7 тонн на одну ось.

За нарушение запрета на движение в дневное время суток для тяжелого транспорта при температуре воздуха выше +28 С предусмотрен штраф в размере 510 грн. Также возможно задержание автомобиля на штрафстоянку.

Это постоянная норма, но по решению местных властей движение может быть запрещено при возникновении условий, когда возможно повреждение или разрушение дорожного покрытия. В этом случае необходима установка дорожных знаков, предупреждающих об ограничениях.

На знаках должна быть указана температура воздуха, при которой запрет вступает в силу. За нарушение – штраф 340 грн. Ограничения не распространяются на перевозчиков опасных и скоропортящихся грузов, живых животных и птиц.

OBOZREVATEL ранее сообщал о штрафе, который может получить любой водитель в Украине. Главное – не перепутать очень похожие дорожные знаки.