Эти знаки легко перепутать: за что водители могут получить штраф

Автомобилисты в Украине могут легко перепутать известные дорожные знаки. Небольшая на первый взгляд ошибка приведет к нарушению правил дорожного движения и штрафу.

Видео дня

В нюансах похожих запрещающих знаков, которые легко спутать, разобрались в Pro Гроші. Речь идет о знаках 3.34 "Остановка запрещена" и 3.35 "Стоянка запрещена".

Эти знаки очень похожи, но первый – это две красные полосы на синем фоне, а второй – только одна. Знак 3.34 означает запрет на остановку транспортных средств, кроме такси, осуществляющих посадку или высадку пассажиров (разгрузку или погрузку груза).

Знак 3.35 запрещает стояку всех транспортных средств. При этом существует разница между стоянкой и остановкой. В случае запрета на остановку запрещена и стоянка. Но при запрете последней остановка возможна (до 5 минут).

Штраф за нарушение – 340 грн. В случае, если нарушение повлекло ДТП, – 1445 грн или лишение права управления ТС на 6-12 месяцев.

OBOZREVATEL ранее сообщал о самых ненадежных автомобилях, от которых лучше держаться подальше.