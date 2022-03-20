В Украине водителям запретили видеорегистраторы на время войны

В Украине ввели временный запрет на использование видеорегистраторов в машинах. Такое решение принято, чтобы избежать разглашения информации, которая может помочь российской армии в войне с нашей страной. Например, о перемещении нашей техники, ходе выполнения задач сил обороны и проч..

Предостережение действует для всех регионов Украины. Об этом в воскресенье, 20 марта, в комментарии УП сообщил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Отметим: новое правило касается регистраторов в авто- и мототранспорте. Запрещены фото, видеосъемка дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны.

Видео дня

Как сказал Сеник, указанное предостережение очень важно для всех украинских областей, но прежде всего для тех, где идут боевые действия.

"Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны подчеркивать это для общественности", – отметил представитель ВСУ.

Ка писал OBOZREVATEL, ранее первая леди Украины Елена Зеленская показала трогательные портреты наших военных. Она подчеркнула, что Вооруженные силы первыми приняли на себя удар России, ведь атаки начались с военных объектов. Но наши Герои не растерялись, как хотел враг, а мгновенно дали отпор.

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