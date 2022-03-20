"Первыми приняли удар!" Елена Зеленская показала портреты украинских военных

Украинские военные и добровольцы первыми приняли на себя удар врага, защищая все население страны от российской войны. Первая леди Украины Елена Зеленская показала портреты Героев, которые отважно борются с российской армией.

Супруга Владимира Зеленского пожелала, чтобы воины могли писать близким главные слова: "Со мной все ОК". "Потому что это значит – все ОК будет со всеми нами!" – отметила первая леди в Telegram-канале.

Она призналась, что на личном опыте знает, как важно получать сообщения от того, кто сейчас находится на передовой. Сейчас "Со мной все ОК" – это действительно главные слова от главных людей.

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Зеленская подчеркнула, что наши военные первыми приняли удар, ведь нападение агрессора началось с воинских частей. Но ВСУ не растерялись, как хотел враг, а мгновенно дали отпор.

"Это они не допустили вражеского блицкрига, удерживают города и уничтожают колонны нападающих на подступах. Это они, прикрывая собой, выводят из-под обстрелов гражданских. Они – кадровые военные и добровольцы, те, кто стоял в очередях к военкоматам, и сотни тысяч резервистов, вернувшихся из-за границы защищать Родину", – написала первая леди.

"Это они сейчас в госпиталях, чтобы снова стать в строй. Это они сейчас на детских рисунках, которые малыши создают в бомбоубежищах. Это им в соцсетях посвящают ежедневное сообщение "Спасибо за утро!" Это – наши ВСУ", – добавила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский оккупант в разговоре с женой признал большие потери армии Путина на войне в Украине. Он также открыто рассказал о том, что занимается на наших землях мародерством.

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